Manutenção de estoques florestais como estratégia para a redução do aquecimento global é discutido pelo Governo de Rondônia na COP 28

A Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph), empresa que administra o Porto de Porto Velho, em conjunto ao Governo do Estado e Governo Federal, desenvolveu projetos e possibilitou avanços que potencializaram o funcionamento do terminal portuário em 2023. Várias ações figuram como marco desse esforço conjunto que culminou, em agosto deste ano, em reconhecimento nacional durante a premiação Portos+Brasil.

Destaque para o convênio assinado entre a Soph e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), para contratação de mão de obra reeducanda de internos do Sistema Penitenciário Estadual. A ação teve como objetivo, inserir os privados de liberdade em uma rotina laboral que, aliada à capacitação, facilitará a inserção desses mediante trabalho voltado à ressocialização. Outras parcerias também marcaram o ano, direcionadas à promoção da saúde e bem-estar dos funcionários do Porto.

AÇÕES EM SAÚDE

Por um período de dois meses, foram disponibilizados testes rápidos e oficinas de cuidados para a saúde dos trabalhadores portuários, em parceria com uma instituição universitária de Porto Velho. A ação objetivou no tocante a exercitar os conhecimentos práticos dos alunos, contribuindo também, com a saúde dos funcionários do Porto. Foram realizados testes rápidos de sífilis, hepatite B/C, HIV, glicemia, além de aferição de pressão arterial.

O Porto de Porto Velho também desenvolveu e implementou políticas de prevenção a assédio sexual e moral no trabalho, por meio da Campanha de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho que, neste ano, esteve sob o comando do Detran Rondônia. Neste sentido, a ideia foi informar e educar todos os colaboradores, a fim de garantir um ambiente seguro e de respeito para todos os funcionários do Porto.

CAPACITAÇÃO

A realização de cursos demonstra o compromisso do Porto com a capacitação e segurança de seus colaboradores. Cinco funcionários participaram de um curso intensivo de primeiros socorros, ministrado pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep). O programa teve como intuito, capacitar os funcionários para reconhecerem situações de risco e utilizar técnicas de atendimento e de primeiros socorros, contando com uma simulação de acidente para que os participantes pudessem aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, em um ambiente controlado. A iniciativa é um investimento para assegurar que possíveis acidentes possam ser enfrentados de forma responsável e habilitada.

EXPANSÃO

Com o propósito de incentivar ainda mais o crescimento, e proporcionar oportunidades para empresários e investidores, a administração do Porto disponibilizou três áreas para uso temporário. A disponibilidade dessas áreas representa uma oportunidade para empresas que buscam expandir seus negócios na região amazônica.

Como parte das atividades promovidas durante a Semana do Meio Ambiente deste ano, a Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia inaugurou uma horta social, que utiliza garrafas pets como vasos para o cultivo de verduras e hortaliças, administrada por uma equipe de voluntários que inclui colaboradores do Porto e reeducandos do sistema prisional. A iniciativa objetiva incentivar a agricultura urbana e a reciclagem de materiais plásticos.

O Porto de Porto Velho ainda teve um aumento expressivo na movimentação de cargas durante o primeiro quadrimestre deste ano. De acordo com dados divulgados pela administração portuária, o volume de cargas movimentadas cresceu cerca de 77%, em relação ao mesmo período do ano passado, sendo um reflexo do crescimento da produção local e da procura da rota em que o Porto está localizado para o escoamento de produtos.

O processo de licitação para a elaboração de projetos executivos, orçamento e supervisão técnica da obra de reforma e ampliação do cais flutuante indica a visão de futuro da Soph, que busca modernizar suas instalações para contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico regional.

RECONHECIMENTO

Pelo segundo ano consecutivo, o Porto de Porto Velho foi homenageado com o Prêmio Portos+Brasil. O Porto ficou na 2ª colocação na categoria “Variação da Margem EBITDA”, um indicador utilizado para aferir a eficiência operacional e rentabilidade de uma empresa. O reconhecimento do trabalho fortalece a importância do órgão como pilar para a economia do Estado e o dinamismo do comércio internacional, consolidando ainda mais Rondônia como um polo logístico estratégico na região.

SECA HISTÓRICA

O monitoramento constante do nível do rio Madeira e a adaptação das operações durante a seca evidenciaram a preparação do Porto para desafios naturais, garantindo assim, a segurança das embarcações e a continuidade das operações. Na seca, um dos protocolos para garantir a segurança das embarcações que utilizam o Porto foi diminuir a quantidade de cargas que foram transportadas, evitando que as embarcações encalhassem nos bancos de areia e pedrais. O cais flutuante e as rampas Roll on – Roll off auxiliaram na mitigação de impactos, pois, uma vez que as estruturas acompanham o nível do rio, contribuíram para a movimentação regular de carga e descarga dos produtos.

IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA

No mês de novembro aconteceu a primeira etapa da visita realizada pela equipe técnica ao Porto de Porto Velho pela Superintendência de Projetos Portuários e Aquaviários (Supaq), da Infra S.A, juntamente à equipe técnica do Ministério de Portos e Aeroportos e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com objetivo de estudar a viabilidade de concessão e implantação da hidrovia no rio Madeira. O diálogo com o Porto de Porto Velho foi feito com a troca de informações relevantes acerca da logística portuária e da realidade que o setor enfrenta, para criação de medidas com o fim de potencializar e melhorar a navegação nas hidrovias.

O governador, Marcos Rocha ressaltou a importância do trabalho do Porto. “Neste cenário de realizações e perspectivas promissoras, a parceria efetiva entre a Soph e o Governo do Estado resultou em avanços significativos que potencializaram o funcionamento do terminal portuário. O Porto de Porto Velho é um pilar essencial para a economia estadual”, salientou.

O diretor-presidente da Soph, Fernando Parente pontuou que, “o Porto de Porto Velho alcançou marco significativo em 2023, fortalecendo sua posição como peça-chave no transporte hidroviário. Investimentos em infraestrutura, parcerias sociais e reconhecimento nacional destacam nosso compromisso com eficiência e responsabilidade. Receber pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Portos+Brasil, reflete nossa dedicação à excelência operacional. Em 2024, seguiremos inovando e contribuindo para o desenvolvimento de Rondônia e da região”, evidenciou.

Fonte: Governo RO