MANUTENÇÃOParque Natural de Porto Velho permanece fechado para reforma

Prazo encerra no dia 27 de outubro

A Prefeitura de Porto Velho abre nesta terça-feira (10) o cadastro para ambulantes interessados em trabalhar no dia 2 de novembro, Dia de Finados, com a venda de alimentos e adornos no entorno dos cemitérios públicos da capital. Os interessados deverão comparecer no Departamento de Posturas Urbanas da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), até 27 de outubro, para solicitação do Licenciamento Eventual – Finados.

São 80 vagas para o Cemitério Santo Antônio, os espaços serão numerados, com opção de escolha do local por parte do ambulante conforme croqui, e respeitando as medidas das tendas de 3×3. “A procura para o Cemitério dos Inocentes é fraca, não limitamos, mas podemos adicionar o licenciamento pra lá também”, explicou Gibson Morais, diretor do departamento. O valor da taxa de licenciamento eventual para o Dia de Finados é de R$ 137,45.

Para o licenciamento é necessário apresentar os documentos pessoais como RG e CPF, comprovante de endereço e carteira sanitária (para quem for vender alimentos). De acordo com o departamento, o cadastramento de ambulantes ajuda nos trabalhos de organização e fiscalização durante o feriado, que tem alto fluxo de circulação de pessoas nos cemitérios.

A Semusb está localizada na rua Aparício Moraes, nº 3616, Setor Industrial. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para mais informações está disponível o telefone: (69) 3901-3145.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO