Mapa destaca o comprometimento com o desenvolvimento sustentável

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou o compromisso dos produtores brasileiros com a sustentabilidade em um cenário de expressivos investimentos estrangeiros. Segundo Fávaro, o Brasil se destaca como um mercado atrativo e vigoroso, sendo o terceiro maior receptor de investimentos estrangeiros no mundo.

O Brasil está rumando em direção ao desenvolvimento sustentável por meio de políticas públicas que buscam impulsionar a geração de renda e emprego, reduzir disparidades sociais e reforçar o compromisso com a preservação ambiental. O país demonstra um firme compromisso com a atração de investimentos, o aprimoramento da competitividade de seus produtos nacionais e o estímulo às exportações.

Com um montante de US$85 bilhões, o país lidera na América Latina, registrando um aumento considerável de quase 70% em comparação aos US$50 bilhões recebidos em 2021.

Fávaro ressaltou que essa representativa cifra reflete não apenas a potencialidade do mercado brasileiro, mas também o comprometimento dos produtores do país com práticas sustentáveis. Ele destacou a importância dessa abordagem em um contexto global, reconhecendo a necessidade de aliar crescimento econômico à responsabilidade ambiental.

O Ministro salientou a relevância de promover a produção de alimentos de qualidade e sustentáveis, ressaltando o papel essencial dos agricultores e pecuaristas brasileiros nesse contexto. Afirmou que o país pode desempenhar um papel crucial no alcance de um mundo sem fome, mantendo o equilíbrio com o meio ambiente.

Essa declaração ocorreu em um momento em que o país se destaca no cenário internacional como um polo de investimentos, fortalecendo não apenas a economia, mas também a reputação dos produtores brasileiros no que se refere à prática sustentável.

Fonte: Pensar Agro