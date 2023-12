Mapa estende plantio da soja até 13 de janeiro em Mato Grosso

O Empório Epamig – Vitrine de Tecnologias – que funciona na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, terá funcionamento especial nos dias 14 e 15/12 para atender aos interessados em adquirir produtos como vinhos e cafés neste fim de ano.

O Empório da Epamig comercializa produtos gourmet resultantes de tecnologias desenvolvidas pela empresa. Desde o mês de outubro, a unidade de Belo Horizonte está fechada em função de obras que vêm sendo realizadas no prédio Sede. Nesta oportunidade especial, serão ofertados cafés Ouro e Bronze, vinhos Syrah, Bordô e espumante.

Opções para presentes – A proximidade das festas de fim de ano faz crescer a procura por vinhos e espumantes para a harmonização na ceia e também como opção para presentes. No Empório Epamig, três opções serão oferecidas, a seguir listamos as principais características do vinhos Syrah e Bordô e do Espumante Nature e algumas possibilidades de combinação com alimentos, sugeridas pelo enólogo da Epamig, Lucas Amaral.

O vinho Syrah Epamig possui cor rubi bastante intensa e aromas finos e complexos, como frutas negras e vermelhas, notas de couro e tabaco. Em boca, apresenta taninos redondos, acidez marcante e boa estrutura. É um vinho com potencial de envelhecimento em garrafa. Harmoniza bem com carnes vermelhas, carnes de caça e massas com molhos bolonhesa. É indicado para acompanhar o prato principal do dia.

O vinho Bordô Epamig apresenta aroma característico de uva ou aframboesado e na boca apresenta boa acidez e corpo equilibrado. Possui cor rubi, com tons de violáceo. Pode ser apreciado sozinho ou acompanhado de algum aperitivo, como queijos artesanais.

O espumante é um verdadeiro coringa e pode ser harmonizado com queijos variados, entradas geladas ou quentes, massas, carnes gordurosas e carnes brancas. O produzido pela Epamig é um Blanc de Blanc, classificação dada aos vinhos feitos exclusivamente de uvas Chardonnay. A bebida se destaca pela maior cremosidade, perlage (bolhas) delicado e aromas de brioche e amanteigado.

O Empório Epamig funcionará de 9h às 15h, na Avenida José Cândido da Silveira, 1647, Bairro União. Dúvidas e informações adicionais podem ser solicitadas pelo telefone (31) 3242-9722 (atende por WhatsApp).

Fonte: Pensar Agro