“O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” mapeia 16 circuitos e quatro rotas facilitando a chegada do morador e turista aos locais de lazer

As férias e recessos são momentos ideais para passeios em família e amigos. Em Porto Velho, a variedade de balneários chama atenção, tanto que a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), já realizou o trabalho de mapeamento de mais de 70 pontos. O mapeamento resultou no projeto “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, com 16 circuitos e quatro rotas, facilitando a chegada do morador e do turista aos locais de lazer e contemplação das belezas naturais.

O destaque da Rota das Águas fica por conta dos balneários, que contam com águas naturais e geladas para se refrescar e infraestrutura de restaurantes para os visitantes saborearem bons pratos regionais. Alguns exemplos de balneários na BR-364 são: Balneário Bebel, Balneário Água Gelada, Balneário Cachoeirinha e Balneário Souza, além disso, na Estrada da Penal, encontra-se o Balneário Jalapão.

Para ajudar os visitantes no caminho até os “banhos”, como é dito no vocabulário porto-velhense, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semdestur, já instalou placas de sinalização turística para os balneários na BR-364 e Estrada da Penal com recurso municipal. Além das placas na Rota das Águas, também estão sinalizados pontos do Circuito Verde, como a Agrovila Rio Verde, e do Circuito Gastronômico, como a Vila Nova de Teotônio.

O turismo ligado à natureza também movimenta a economia de Porto Velho, possibilitando ao visitante momentos de relaxamento e contemplação da natureza.

Mais informações sobre a Rota das Águas podem ser encontradas através do site www.omelhordepvh.com.br, e também pelo aplicativo 2Clics, disponível em todas as plataformas, e pelo Instagram @omelhordepvh.

Texto: Isabella Leite

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO