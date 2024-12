Maraisa exibe treino noturno em look fitness e surpreende seguidores: ‘Pesado’

A cantora Maraisa, de 36 anos, chamou a atenção dos fãs ao realizar uma live no Instagram para compartilhar sua rotina de treinos durante a madrugada. Na transmissão, feita por volta da meia-noite desta quarta-feira (11), a artista exibiu seu look fitness. Nos comentários da live, seguidores brincaram com o horário inusitado do treino. “Treinar à meia-noite é para poucos”, escreveu um fã.