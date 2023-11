Marcelo Cruz alerta para falta de voos em Rondônia na abertura da Conferência Nacional da Unale

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), destacou a importância do debate sobre o aumento de voos na região Norte e defendeu novos investimentos em Rondônia. O pronunciamento ocorreu nesta quarta-feira (8) durante sua participação na 26ª Conferência Nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE).

Com a temática “As Prerrogativas do Parlamento Estadual”, o maior encontro de parlamentares da América Latina reúne entidades do legislativo estadual, servidores legislativos nacionais e estrangeiros, autoridades governamentais, personalidades internacionais, estudantes, parceiros do terceiro setor e sociedade civil. O objetivo do encontro é de ampliar e proporcionar uma grande troca de informações.

“É uma chance de trocar experiências, conversar e saber o que está acontecendo em outros estados por meio dos demais parlamentares, assimilando conhecimento e com o foco em implementar novas ideias em nosso estado”, destacou Marcelo Cruz.

Marcelo Cruz parabenizou a atuação do Parlamento Amazônico, o qual cumpre bem seu propósito de defender os interesses da população da região. “É por meio do Parlamento que conseguimos ser ouvidos e resolver as questões da nossa região. Neste ano tivemos a redução de voos em nossa região, porém, por meio de discussões nesse grupo, conseguimos recuperar parte da malha aérea e vamos lutar para que mais voos sejam ofertados. Além disso também são debatidos o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais”, encerrou.

Ao final, o presidente Marcelo Cruz ressaltou que uma de suas metas é sediar a 27ª edição da Conferência da Unale na cidade de Porto Velho em 2024. “Temos esse sonho de poder receber esse grandioso evento com o objetivo de fortalecer nossa economia, nosso turismo e atrair novos investidores. Hoje contamos com o aval dos parlamentares que compõem a Casa de Leis assim como do Governo de Rondônia, o qual tem atuado como um grande parceiro”, frisou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Matheus Henrique / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO