Marcelo Cruz realiza entrega de equipamentos agrícolas no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná

Aprucosp recebeu uma carreta basculante e uma plantadeira.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), realizou no último sábado (7) a entrega de uma carreta basculante e uma plantadeira na Associação de Produtores Rurais da Comunidade São Paulo (Aprucosp) no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná.

O investimento tem o objetivo de fornecer equipamentos aos produtores rurais com o intuito de fortalecer o trabalho da agricultura familiar na Linha 78 do distrito de Nova Colina.

Para o secretário Regional de Governo, Ton Esteves, o trabalho do deputado Marcelo Cruz pode ser constatado especialmente em Ji-Paraná com a destinação de recursos em prol da população. “Tenho a certeza que o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), já te agradeceu porque você ajuda a desenvolver o trabalho do Governo de Rondônia e, em especial, na cidade de Ji-Paraná. O governador só está conseguindo fazer um grande trabalho por conta de pessoas como o deputado Marcelo Cruz que investem na agricultura familiar”, ressaltou.

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

A vice-secretária da Aprucosp, Fabiane Marcela de Souza, parabenizou a união de esforços que culminou na entrega dos equipamentos agrícolas. “Quero agradecer a vereadora Juscélia Dallapicola (PSDB) por ter nos ajudado a regularizar nossa associação. Fomos bem orientados e através dela agradeço ao deputado Marcelo Cruz por ter conseguido esse apoio que vai nos ajudar a produzir ainda mais”, acrescentou.

O pai da vereadora e presidente da Associação Promocional da Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-Paraná (Apefaijip), Pedro Dallapicola, agradeceu o empenho de toda a comunidade. “Estou muito feliz por ela (Juscélia) estar dando conta do recado e ter a presença do presidente da Assembleia na associação. Não tem coisa melhor na vida do produtor rural do que ter esse investimento na aquisição desses equipamentos. O sucesso da comunidade é a participação e esse encontro é uma demonstração da força de cada um”, frisou.

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

O prefeito de Ji-Paraná, Joaquim Teixeira, destacou o trabalho desempenhado tanto pela vereadora Juscélia Dallapicola quanto pelo deputado estadual Marcelo Cruz no desenvolvimento do município. “Sei da importância do vereador em atuar em parceria com o Executivo que nos ajuda a executar o trabalho em favor da população. É uma alegria receber o deputado Marcelo Cruz, em Ji-Paraná, pois é um deputado com uma responsabilidade muito grande em presidir a Assembleia e se dispôs a estar aqui presente em nosso município. Ji-Paraná está de portas abertas e a nossa função é retribuir todo esse trabalho realizado por esses representantes”, citou.

A vereadora Juscélia Dallapicola pontuou o trabalho realizado pelo deputado Marcelo Cruz no município de Ji-Paraná. “Ele tem investido muito em nossa cidade com mais de R$ 8 milhões em emendas. Marcelo Cruz colocou calcário, muda de café, retroescavadeira, R$ 150 mil na Linha 78 e outros R$ 130 mil na Linha 82, consolidando seu compromisso com nossa cidade. O governador Marcos Rocha é um parceiro junto com a Assembleia Legislativa para o nosso município. Quero agradecer a todos os membros da associação e produtores por confiarem em nosso trabalho, pois juntos podemos fazer sempre mais”, afirmou.

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Segundo o deputado Marcelo Cruz, é essencial este contato com a comunidade na busca de garantir o progresso das pessoas que atuam na agricultura familiar. “Tinha que agendar um espaço para fazer a entrega desses equipamentos. O político precisa ver seriedade na gestão assim como estamos vendo na cidade de Ji-Paraná hoje. O que estiver faltando aqui na região e, estiver ao nosso alcance, quero dizer que estou à disposição. Rondônia é um estado com potencial agrícola e precisamos impulsionar cada vez mais esse setor, onde fizemos a indicação de mais de R$ 20 milhões em equipamentos e implementos agrícolas em todo estado”, disse.

Ao final, Marcelo Cruz parabenizou a atuação da vereadora Juscélia Dallapicola em seu mandato. “Ela é uma vereadora do campo e é a que mais trabalha em Rondônia. É uma representante que não pede para ela, mas sim para a comunidade e isso é ser uma grande vereadora. Aproveito a oportunidade para garantir a aquisição de adubo para a região. Vamos continuar atuando em parceria e fazer muito mais investimentos para a cidade de Ji-Paraná”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

