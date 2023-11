Marcelo Cruz valoriza celebração dos 40 anos do Poder Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), valorizou a celebração em alusão aos 40 anos de promulgação da Constituição do Estado de Rondônia. O discurso foi feito nesta segunda-feira (20) na abertura da semana de eventos no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.

Para o deputado estadual Marcelo Cruz, é motivo de orgulho estar presidindo à Assembleia em meio aos 40 anos de promulgação da Constituição do Estado de Rondônia. “Estou muito feliz por essa valorização e a recepção a todos os deputados que participaram da construção do nosso estado, pois temos respeito com a história da nossa Casa”, afirmou.

Marcelo Cruz destacou o momento ímpar dos 40 anos do Poder Legislativo. “A promulgação foi um ato de fé no futuro e nos mostrou que unidos podemos formar um estado cada vez mais firme e forte. A nossa Constituição tem sido o alicerce onde nós construímos nosso desenvolvimento e reafirmamos o compromisso com nossa Carta Magna, renovando nossos votos de compromissos com nosso estado”, frisou o parlamentar.

O deputado estadual ressaltou que a Constituição é um alicerce para a população rondoniense. “A promulgação foi um ato de fé no futuro. Ela é expressão viva dos valores, simboliza o compromisso com a cidadania, com a Justiça e com o progresso. Que continuemos a trabalhar juntos para que o nosso Estado seja um lugar de oportunidade e justiça para todos”, disse.

Ao final, Marcelo Cruz fez o convite especial para que a população possa prestigiar a semana de celebração dos 40 anos do Poder Legislativo. “É uma semana de conhecimento e que vai ficar para a história, pois são tantas histórias que podemos ver e acompanhar. Aos nossos deputados constituintes, é uma felicidade imensa poder ver vocês neste plenário e por isso que convido todos a prestigiar toda programação”, encerrou.

O evento iniciou nesta segunda-feira (20) e vai até domingo (26). Confira a programação.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO