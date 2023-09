Marco temporal da demarcação de terras indígenas é pauta de reunião entre o senador Marcos Rogério e o deputado Jean Oliveira

Na manhã da última sexta-feira (15), o deputado estadual Luís do Hospital (MDB) esteve no gabinete do prefeito João Gonçalves Júnior (PSDB) e do vice-prefeito Jeverson Lima, com a finalidade de encontrar soluções para melhorar a fluidez do trânsito, no município de Jaru.

A pauta inicial da reunião foi a formalização de uma parceria entre o deputado, a prefeitura de Jaru e o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), que foi representado pela equipe de engenharia de tráfego do referido órgão. O objetivo é a implementação de sinalização horizontal e vertical, além da instalação de semáforos no município.

“Precisamos encontrar uma solução que seja eficaz para nosso trânsito. Ao lado do prefeito João Gonçalves, do vice-prefeito Jeverson Lima e da equipe de engenharia de tráfego do Detran, faremos o que for preciso para melhorar essa situação”, disse o deputado.

A reunião contou com a presença dos engenheiros da prefeitura municipal de Jaru e da empresa GTX engenharia.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO