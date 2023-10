Marco Temporal: Justiça multa indígenas que invadiram fazenda de soja no Paraná

O programa “Pensar Agro”, veiculado na Band News, SBT e redes sociais, apresentado pelo presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende, entrevista o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda.

Durante a entrevista, o secretário abordou diversos temas relevantes para o estado e o país, destacando a importância da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “Ela é a porta do empresário, no governo de Mato Grosso. Todas as demandas do agronegócio, por exemplo, entram pela Secretaria de Desenvolvimento econômico e tramitam até chegar ao governador Mauro Mendes, que determina as politicas publicas direcionadas a cada setor”, explicou o secretário.

Miranda enfatizou a importância de garantir a qualidade e segurança dos produtos agropecuários, além de atender aos requisitos dos mercados internacionais, que cada vez mais exigem padrões rigorosos, usando como exemplo a rastreabilidade animal.

Além disso, abordou questões como as grandes obras públicas em andamento em Mato Grosso, com o objetivo de aprimorar a logística do estado. “Essas obras são fundamentais para escoar a produção agrícola e pecuária de forma eficiente, contribuindo para a economia local e nacional”.

Ele ainda falou sobre sustentabilidade, dando ênfase às práticas sustentáveis adotadas pelo agronegócio mato-grossense e sobre a importância do agronegócio para o Brasil e o mundo, destacando o setor como fundamental para a geração de empregos, o aumento das exportações e o abastecimento de alimentos para a população global.

Fonte: Pensar Agro