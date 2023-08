Marco temporal vai a julgamento quarta-feira, 30, no STF

Termina nesta domingo (27.08) a Festa do Peão de Barretos, com show de Chitãozinho & Xororó, entre outros grandes nomes. Cerca de um milhão de pessoas devem participar da festa, considerada a maior do gênero na América Latina. Além dos competidores brasileiros, atletas mexicanos e norte-americanos participam da disputa do rodeio internacional.

No total, trinta e cinco competidores participam das montarias em touros, enquanto trinta atletas competem na modalidade de cavalo cutiano. Cinco competidores estão envolvidos no bareback, e outros cinco na sela americana. Além das montarias, o rodeio internacional apresenta provas cronometradas, incluindo três tambores e team penning.

Carlos André Oliveira, peão de Ipameri (GO), venceu a segunda noite de montaria em touros do Rodeio Internacional na Festa do Peão de Barretos nesta sexta-feira (25.08). O goiano conseguiu 91 pontos ao montar o touro Relíquia da Patroa. Na noite anterior, o peão obteve a nota 87,5.

Warley Oliveira também se destacou na competição e garantiu a vice-liderança com a nota de 90,50 na montaria do Avião. Com a nota do dia anterior, ele assumiu a primeira posição do ranking, enquanto Carlos André ocupa a 11ª posição.

O paranaense Alex Correia Lima e o mineiro Luiz Américo de Silva também tiveram bons resultados. Respectivamente, os atletas atingiram as marcas de 89,75 e 89,50 pontos.

Líder do round anterior com 91 pontos, Assyrio José Dias não conseguiu permanecer os oito segundos necessários em cima do touro Canibal para pontuar nesta noite.

A final do Rodeio Internacional será neste domingo domingo (27.08).

A Festa do Peão de Barretos 2023 teve 58 shows, entre elas a dupla Guilherme & Benuto, Simone Mendes, Chitãozinho & Xororó, Zé Neto & Cristiano, Ana Castela, Luan Santana e Alok.

No encerramento, neste sábado e no domingo teremos Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus e Clayton & Romário, Zé Ricardo & Thiago, Bruno Rosa, Jefferson Moraes, Diego & Arnaldo e Rick & Renner.

Fonte: Pensar Agro