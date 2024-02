Marcos e Belutti lançam mais um sucesso musical e surpreende fãs: Venha conferir’

Mais um sucesso da dupla Marcos & Belutti? YES! Dessa vez, os cantores decidiram misturar o melhor do sertanejo com a batida animada do pagode, em uma INCRÍVEL parceria musical com um dos grandes grupos da atualidade, o Kamisa 10, no hit “Solteiro Amador”.

A faixa tem um refrão dançante e chiclete. A música é sobre um recém-solteiro que namorou muito tempo, sendo que agora não sabe mais como é viver sua vida sozinho.

“É que eu namorei tempo demais/ Eu to solteiro mas nem sei o que solteiro faz/ Beijar eu beijei/ Na cama eu deitei/ Mas chegou na hora de fazer amor/ Corpo tremeu/ boca secou/ Coisa de solteiro amador”, cita um trecho da canção. Confira: