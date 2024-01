Marcus Buaiz curte hotel luxuoso com filhos e Isis: ‘Eu Amo o que nós somos juntos ‘

Marcus Buaiz, 44 anos, compartilhou, nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (23), registros de sua viagem com a noiva, Isis Valverde, de 36, os filhos, João Marcus, 12, e João Francisco, 9 e o enteado, Rael, de 3 anos.

O empresário, ex-marido de Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24 (Globo), posou com os herdeiros que tem com a cantora, a atriz e o filho dela, no Club Med Rio Das Pedras, hotel luxuoso localizado em Mangaratiba, no Rio de JaneiroAs diárias do hotel podem chegar R$ 2 mil, dependendo da acomodação escolhida. “Eu amo o que nós somos juntos”, escreveu Marcus na publicação.

Os filhos de Marcus e o de Isis, que é fruto do antigo casamento da atriz com o modelo André Resende, aparecem em pura sintonia enquanto se divertem em um cenário paradisíaco