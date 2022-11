Marginal Pinheiros tem novos trechos de recape na região do Butantã

Divulgação Marginal Pinheiros, em São Paulo

Com o uso de alta tecnologia e de material resistente à fadiga provocada pelo tráfego intenso, a Prefeitura de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (7), o recapeamento da Marginal Pinheiros, no trecho que fica na Zona Oeste da cidade. É mais uma execução de via dentro do Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária.

Mais de 450 mil veículos trafegam diariamente pela Marginal Pinheiros, que é uma das pistas com maior fluxo no eixo viário de São Paulo, caminho entre a capital e cidades do interior, além de ser a ligação mais utilizada com a Rodovia Presidente Castelo Branco. O traçado da Marginal Pinheiros vai do Complexo Viário Heróis de 32, conhecido como Cebolão, à avenida Interlagos.

Situado na Subprefeitura Butantã, o serviço será executado em mais de 58 mil m², em quatro trechos, sendo: da margem oeste da pista expressa até a Rua Irene Gomes dos Santos; Rua Irene Gomes dos Santos até a Av. Professor Alcebíades Delamare; Av. Professor Alcebíades Delamare até a Rua José e da Rua José até a Ponte do Morumbi.

A previsão de entrega é março de 2023. Somente na região Oeste da cidade, duas vias já foram concluídas, e outras quatro estão em execução.

Informações

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), coordena o maior Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo e, no momento, 29 trechos estão em andamento, totalizando uma área de cerca de 750 mil m² de recape. Somando as áreas já concluídas e as novas vias contratadas, o programa de recapeamento já passou a marca de 1,7 milhão de metros quadrados.

Desde o dia 20 de junho, 22 trechos foram finalizados, correspondente a uma área de mais de 970 mil m². Importante ressaltar que, após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização.

Entre os critérios considerados para a escolha das vias, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade.

O programa conta com uso de alta tecnologia no diagnóstico das condições das vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt, composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga.

As informações sobre o programa são compiladas e atualizadas em tempo real através do Portal: https://recape.prefeitura.sp.gov.br/recape/

Vias finalizadas

Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre R. Gonçalves de Barros e Av. Fiorelli Peccicacco; Estrada das Taipas – Trecho I, trecho compreendido entre Rua Camocim de São Félix e Rua Andresa; Av. Itaberaba, trecho compreendido entre Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó e Av. Inajar de Souza; Av. Eng. George Corbisier, trecho compreendido entre Rua dos Marapés e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira; Av. 23 de Maio (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Bernardino de Campos e Viaduto Tutóia; Av. Nova Cantareira, trecho compreendido entre Av. Água Fria e Rua Maria Amália Lopes de Azevedo; Av. Washington Luís, trecho compreendido entre Av. Interlagos e Al. Santo Amaro; Av. Eliseu de Almeida (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Pirajussara e Av. Caxingui; Av. Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê – Pista Central), trecho da Ponte do Limão a 1.881m em direção à Pte. Freguesia do Ó; Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha (Marg. Pinheiros – Pista Expressa), trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Ponte Edson de Godoy Bueno; Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello – Tr. V – C/B e B/C, trecho compreendido entre R. Domingos Afonso e Vd. Grande São Paulo; Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre R. Santo André Avelino e Av. Ragueb Chohfi. Av. Celso Garcia, trecho compreendido entre R. Júlio César da Silva e Rua Joli. Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Condessa Elisabeth de Robiano – (Marg. Tietê – Pista Local) e Av. Vila Ema; Estrada das Taipas – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Camilo Zanotti e Rua Palácio do Catete; Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Vila Ema e Av. Luiz Ignácio Anhaia Mello e R. Chamantá; Av. Guilherme Cotching – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Nadir Dias de Figueiredo e Pte. Prs. Jânio Quadros; Av. Guilherme Cotching – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Jequitinhonha e Pte. Prs. Jânio Quadros; Ponte Presidente Jânio Quadros, trecho compreendido entre Av. Guilherme Cotching e Av. Guilherme Cotching; Av. Nelson Palma Travassos, trecho compreendido entre Av. Raimundo Pereira de Magalhães e Av. Raimundo Pereira de Magalhães; Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local), trecho compreendido entre Av. Eng. Caetano Álvares e Ponte Freguesia do Ó; Av. Conselheiro Carrão – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Atucuri e Vd. Antônio Abdo.

Vias em execução

Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C, trecho compreendido entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri (Joelmir Bething); Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua Dom Bernardo Nogueira e Rua Paulo Bregaro; Av. Dr. Ricardo Jafet – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Dom Pedro I e R. Cel. Diogo; R. Treze de Maio (Ida), trecho compreendido entre Av. Paulista e Rua Rui Barbosa; R. Treze de Maio (Volta), trecho compreendido entre Rua Santo Antônio e Av. Paulista; Av. Ipiranga (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. Casper Líbero e Rua da Consolação; Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê – Pista Local), trecho compreendido entre Ponte Ulysses Guimarães e Ponte Freguesia do Ó; Av. José Pinheiro Borges, trecho compreendido entre Rua Copenhague e Rua Dr. Luis Aires; Rua dos Igarapés, trecho compreendido entre Av. Marechal Tito e Rua Faveira Pequena; Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e R. Chamantá; Av. Conselheiro Carrão (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua Atucuri e Praça Quinze de Outubro; Av. Sapopemba – Trecho III, trecho compreendido entre Av. Rodolfo Pirani e Rua Carmen Tortola; Av. Nova Cantareira – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Maria A. Lopes de Azevedo e Rua Antonieta Del Picchia; Av. Nova Cantareira – Trecho III, trecho compreendido entre Rua Antonieta Del Picchia e Rodoanel Mario Covas; Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. Três e Rua Barão de Almeida Belém; Rua Paulo Arentino – Trecho I, trecho compreendido entre Estr. de Taipas e Rua Samuel Bovy; Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê – Pista Local), trecho compreendido entre Pte. Freguesia do Ó e Pte. do Limão; Av. Pirajussara, trecho compreendido entre Av. Intercontinental e Av. Eliseu de Almeida; R. Recanto do Sol, trecho compreendido entre Av. Bento Guelfi e R. Pedro Ramazzani; Estrada do Iguatemi, trecho compreendido entre Rua Garça Morena e Av. Ragueb Chohfi; R. Cornélio de Arzão, trecho compreendido entre R. Antônio João de Medeiros e R. Manuel Álvares Pimentel. Rua Arraias do Araguaia (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Aricanduva e R. Nova Brasília; Compl. Viário Maria Maluf – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Afonso D’Escragnole Taunay e Av. Prof. Abraão de Morais; Alça de Acesso Compl. Viário Maria Maluf – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Prof. Abraão de Morais e Vd. Min. Aliomar Baleeiro; Avenida Fiorelli Peccicacco, trecho compreendido entre Viaduto Dona Mora Guimarães e Praça Inácia Dias; Marginal Pinheiros – Pista Local – Trecho I (Av. Magalhães de Castro)* – Trecho compreendido entre a Marginal Pinheiros – Pista Expressa – Margem Oeste e a Rua Irene Gomes dos Santos; Marginal Pinheiros – Pista Local – Trecho II (R. São Bonifácio)* – Trecho compreendido entre a Rua Irene Gomes dos Santos e a Av. Prof. Alcebíades Delamare; Marginal Pinheiros – Pista Local – Trecho III (Av. Alcides Sangirardi)* – Trecho compreendido entre a Av. Prof. Alcebíades Delamare e a R. Joapé; Marginal Pinheiros – Pista Local* – Trecho compreendido entre a R. Joapé e a Ponte do Morumbi.

Fonte: IG Nacional