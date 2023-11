Mariana Goldfarb abre caixinha de pergunta e fala sobre relacionamento tóxico: ‘Apoio’

João Hadad usou as redes sociais, nesta sexta-feira (17), para fazer um desabafo sobre a namorada, Luana Andrade que morreu no começo do mês, ao sofrer paradas cardiorrespiratórias durante uma lipoaspiração.

Ele disse que está sendo muito difícil entender a situação e que a “ficha dele ainda não caiu”. “Acho que a qualquer momento ela vai chegar e me mandar uma mensagem. Ainda não consegui concretizar na minha cabeça que nunca mais vou encontrar a Lu nesse plano”, revelou.

“Queria agradecer todas as mensagens de carinho e conforto. Juro para vocês que estou sentindo toda essa vibração aqui que vocês estão me enviando. A Lu foi minha namorada, foi minha parceira de vida, é muito difícil entender os planos de Deus nesse momento. Uma parada inexplicável, mesmo sabendo que Ele sabe de todas as coisas, mas é isso”, continuou.