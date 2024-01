Mariana Goldfarb e Paolla Oliveira brilham durante ensaio de carnaval: ‘Poderosas’

Dona de um corpo lindíssimo e um sucesso invejável, Sabrina Sato posa na praia para cada da Revista Vogue e faz algumas revelações sobre sua vida e carreira.

“Fevereiro é tão importante para @SabrinaSato quanto é para a Vogue, ambas apaixonadas pelo #Carnaval. No mês do #BailedaVogue (que será no dia 3/02 no Rio de Janeiro) e no ano em que completa duas décadas de avenida, a apresentadora é capa da edição”, iniciou o post.

“Foi no dia 21 de fevereiro de 2004 que Sabrina estreou na Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Hoje, ocupa o posto de rainha de bateria da escola de samba paulistana e da Unidos da Vila Isabel, no Rio. “Sempre acreditei em mim e nos que me cercam, reinvisto muito na minha própria carreira e tive paciência, nada chegou de mão beijada”, garante em entrevista para a editora de beleza e wellness @barbaraoberg. Para as fotos da primeira das três capas, a apresentadora foi clicada na praia de Copacabana”. Confira: