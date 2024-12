Mariana Ximenes dá boas vindas ao verão com cliques na praia: Já pintou o verão’

O post contou com cliques de Ximenes mergulhando em alto-mar, fazendo stand-up em uma prancha, deitada em uma canga sem a parte de cima do biquíni e andando na areia. “Já pintou o verão, calor no coração… Um compilado de verão, para dar boas-vindas à estação mais feliz do ano! Ótima semana!”, disse ela na legenda, citando a canção Baianidade Nagô, da Banda Beijo.