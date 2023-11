Marido de Ana Hickmann revela abordagem em padaria: ‘Bonito. Bateu na sua mulher!’

A influenciadora Karoline Lima pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que vai lançar uma música. A modelo gravou Linda Mas Não Presta em parceria com o cantor e compositor Douglas Cezar, e a dupla vai soltar a faixa na próxima quinta-feira (16).

Karolina declarou que não se considera cantora, mas teve uma experiência divertida e já está preparada para as críticas dos internautas. “Essa música foi uma grande loucura. O Cezar fez a música sozinho, ele cantando, aí ele foi e me mandou”, iniciou ela. “Achei a música incrível, e ele me convidou para gravar com ele a voz”, contou Karoline. Ela disse que no começo pensou que o convite não passava de uma brincadeira, mas depois aceitou participar da canção.