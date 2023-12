Marido de Ivete Sangalo curte show da cantora no meio do povo: ‘Todo simpático’

O nutricionista Daniel Cady, de 38 anos de idade, marido de Ivete Sangalo, de 51 anos, curtiu o show da esposa no meio do público, em uma das áreas VIPs do Estádio do Maracanã, na noite desta quarta-feira (20). Ele usou uma pulseira de ‘amigos e familiares’, que permite circular por outras áreas do estádio.