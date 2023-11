Marina Ruy Barbosa desabafa nas redes sociais após ser ofendida: ‘Horrorosa’

“Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fui lá e… poucos folículos. Fui só acumulando frustrações. Fiz três vezes o congelamento [dos óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o ‘Quem Pode, Pod’, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo”.