Marinha envia hoje hospital de campanha flutuante a São Paulo

Enfrentando chuva torrencial e a altitude de Quito, o Flamengo perdeu para o Independiente Del Valle na noite desta terça-feira (21.02), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O placar de 1 a 0 deixa o resultado final em aberto. O gol foi marcado por Carabajal, de cabeça. Na próxima terça-feira (28.02), o Mais Querido recebe a equipe equatoriana no Maracanã, às 21h30.

A partida foi marcada pelo equilíbrio no primeiro tempo. O Flamengo soube jogar contra a altitude de mais de 2800 e criou boas oportunidades. Gabi foi parado pelo goleiro Ramirez em mais de uma oportunidade. A defesa rubro-negra impediu chances claras do Del Valle, que ensaiou uma pressão mas não invadiu a área.

Na segunda etapa, o campo pesado teve ainda mais efeito e a partida ficou amarrada. As jogadas de bola parada se tornaram armas importantes. Santos foi exigido em cobrança de falta de Sornoza, mas evitou o gol adversário. O único gol foi anotado por Carabajal, de cabeça, em jogada de escanteio. O Flamengo cresceu no jogo com a entrada de Everton Cebolinha, que teve duas boas chances. Mas o Del Valle conseguiu se segurar. Na reta final, Ortiz foi expulso por ter dado um tapa em David Luiz. O árbitro deu só cinco minutos de acréscimo e ficou nisso: 1 a 0 Del Valle.

Antes de enfrentar o Independiente Del Valle novamente, o Flamengo enfrenta o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

Fonte: Agência Esporte