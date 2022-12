Marrocos despacha Portugal e vai para semi-final da Copa do Mundo

O Marrocos se tornará o primeiro time africano a competir nas semifinais da Copa do Mundo da FIFA™ depois de uma vitória corajosa por 1 a 0 sobre Portugal no Al Thumama Stadium.

Youssef En-Nesyri foi o herói do Atlas Lions, atingido por lesão, com um excelente cabeceamento no primeiro tempo que deu continuidade ao conto de fadas do time no Catar 2022.

Os marroquinos sempre seriam estranhos contra a estrelada Seleção das Quinas , e suas chances aumentaram ainda mais antes do pontapé inicial com a notícia de que os principais zagueiros Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui haviam sido descartados por lesão.

Pior ainda, o guerreiro ferido Romain Saiss – outro forte na defesa – tentou jogar, mas acabou sendo forçado a chorar no início do segundo tempo, segurando o tendão da coxa fortemente amarrado. Mas, embora isso tenha deixado os marroquinos segurando seus rivais europeus peso-pesado, eles aguentaram.

Portugal teve seus momentos em ambos os lados do intervalo, com Bruno Fernades balançando a barra, Yassine Bounou fazendo algumas defesas soberbas para impedir João Félix e Cristiano Ronaldo, e Pepe cabeceando ao lado nos acréscimos, quando parecia mais fácil marcar.

Mas o Atlas Lions também poderia ter marcado mais do que aquela cabeçada solitária e importante de El-Nesyri, e ninguém pode questionar que esta equipe – recém-saída de aumentar seu recorde defensivo líder do torneio com mais uma folha limpa – vale bem a pena lugar nas últimas quatro.

Eles vão, no entanto, competir nessa semifinal sem Walid Cheddira, que recebeu dois cartões amarelos em 60 segundos e foi expulso aos 93 minutos, enfraquecendo ainda mais as opções de Regragui para o encontro histórico de quarta-feira.

momento chave

Haverá gols melhores nesta Copa do que os de En-Nesyri. É improvável, no entanto, que haja um marcado de um salto mais poderoso – um que Ronaldo, novamente no banco, teria sem dúvida se orgulhado – do que o produzido pelo atacante marroquino.

Diogo Costa não vai querer olhar para trás, depois de ter feito uma investida imprudente da baliza na tentativa vã de chegar a um cruzamento longo e especulativo. Mas todo o crédito vai para o centroavante por um salto perfeitamente cronometrado e um cabeceamento poderoso que provocou cenas de alegria muito além deste estádio de balanço.

Estatística chave Marrocos era a quarta nação africana a chegar às quartas de final da Copa do Mundo, seguindo os passos de Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010). Ninguém da Mãe Continente, no entanto, havia chegado às últimas quatro – até agora!

Fonte: Agência Esporte