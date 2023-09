Marrocos: Número de mortos por terremoto se aproxima de 2,5 mil

Reprodução Twitter Terremoto no Marrocos

O número de mortos em decorrência do forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite do último dia 8 de setembro se aproxima da marca de 2,5 mil, de acordo um balanço divulgado pelo Ministério do Interior do país nesta segunda-feira (11).

Segundo o boletim, citado pela imprensa local, o sismo de 7.0 graus de magnitude na escala Richter provocou a morte de 2.497 pessoas e deixou ao menos 2.476 feridos.

As equipes de resgate no Marrocos estão fazendo uma corrida contra o tempo para tentar salvar as pessoas que seguem presas nos escombros.

A situação é crítica nas zonas rurais do epicentro do tremor, onde muitas casas, construídas com tijolos de barro, ruíram e as estradas de acesso aos vilarejos permanecem inacessíveis.

Um porta-voz da União Europeia (UE) informou que, após o tremor, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência do bloco “acompanhou cuidadosamente a situação e está em contato com as autoridades marroquinas para lhes oferecer assistência total da Defesa Civil da UE.

Além disso, reforçou que a Comissão conversa com os Estados-membros para a possível mobilização de equipes de intervenção, caso o Marrocos considere necessário.

Até o momento, porém, o país ainda “não solicitou assistência”, explicou a fonte, lembrando que “o sistema de satélite Copernicus da UE também foi ativado em 9 de setembro para fornecer serviços de mapeamento de emergência”.

Rabat realizou uma avaliação precisa das necessidades de seu território e “nesta fase específica” da dramática emergência causada pelo terremoto “respondeu favoravelmente às ofertas de apoio de países amigos, como Espanha, Catar, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos”.

A medida foi anunciada em nota do Ministério do Interior marroquino, que coloca fim às polêmicas e esclarece que aceitou a ajuda oferecida por apenas quatro países “nesta fase específica, justificando a sua decisão “tendo em conta que a falta de coordenação em tais situações pode ser contraproducente”.

Ao todo, mais de mil médicos e quase 2 mil enfermeiras foram acionados para as áreas do desastre, em particular, para a província de AL Haouz. Todas as forças armadas do país estão concentradas na região do epicentro do tremor.

Diversas fundações e ONGs locais anunciaram campanhas de arrecadação de fundos, além de prepararem mil refeições por dia para pessoas deslocadas.

No último fim de semana, o governo italiano já havia dito estar em contato constante com as autoridades marroquinas e garantiu que disponibilizou equipamentos de emergência e apoio sanitário ao país.

Além disso, ofereceu “a primeira oferta do sistema de Defesa Civil, em apoio às suas estruturas operacionais, na sequência do dramático acontecimento sísmico”.

De acordo com o ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci, a Itália poderia enviar a ajuda imediatamente, com uma equipe italiana de busca e salvamento composta por 48 unidades especializadas, incluindo bombeiros, barracas e camas para mil indivíduos e um posto médico avançado com ou sem agente sanitário”.

Internacional