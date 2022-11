Marrocos vence a Bélgica e conquista a primeira vitória em 24 anos em Copas

O Marrocos derrotou a Bélgica pela segunda rodada da Copa do Mundo. No Estádio Al Thumama, em Doha, os “Leões de Atlas” venceram os belgas por 2 a 0, com gols de Sabiri e Aboukhlal.

Com o alto volume de seus torcedores, o Marrocos começou a partida se defendendo bem das investidas da Bélgica. Com o passar do tempo, os marroquinos aguardaram a crescer na partida. Antes do intervalo, chegou a marcar de falta, com Ziyech, mas o gol acabou anulado por impedimento.

A anulação do gol não suportou o ímperto marroquino. Na volta do intervalo, o país do norte da África seguiu atacando a Bélgica e, enfim, conquistou seu gol. Aos 28 minutos do segundo tempo, Sabiri bateu falta, Saiss fez um corte-luz e enganou o goleiro Courtois: 1 a 0.

Com a Bélgica desesperada pelo gol de empate, o Marrocos aproveitou os espaços para ampliar e definir a partida. Em contra-ataque, Ziyech fez a jogada e Abukhlal definiu o triunfo.

O resultado colocou os marroquinos perto da vaga para a próxima fase. Invicta e sem sofrer A seleção do norte da África

Esta foi a primeira vitória do Marrocos na Copa do Mundo desde a edição da França, em 1998. Na ocasião, o triunfo foi sobre a Escócia, por 3 a 0. Esta foi, ainda, apenas a terceira vitória do país em Copas. Além dos resultados contra Bélgica e Escócia, o Marrocos derrotou Portugal no Mundial de 1986, no México.

Momento chave

O gol de Sabiri abriu o marcador e desatou os nós para o Marrocos na partida. Na cobrança da falta, o marroquino, que havia entrado apenas cinco minutos antes, venceu fechado. O zagueiro e o capitão Saiss entraram na frente de Courtois, que teve a visão atrapalhada e não conseguiu fazer a defesa.

Número

A defesa do Marrocos é um dos grandes destaques da Copa do Mundo FIFA até aqui. Em dois jogos, os Leões de Atlas ainda não garantiram o gol e estão invictos na competição. Um dos principais responsáveis ​​por isso é o zagueiro e o capitão Romain Saiss, que também esteve diretamente envolvido no lance do primeiro gol diante da Bélgica.

Craque do jogo

Maestro do ataque do Marrocos, Hakim Ziyech foi eleito pelos torcedores como o melhor jogador da Bélgica x Marrocos. O meia-atacante chegou a marcar um gol que acabou anulado, mas seguiu conduzindo o tempo e, aos 47 minutos do segundo tempo, deu a assistência para o gol que definiu o placar.

