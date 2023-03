Maternidade de Cerejeiras recebe investimentos para reforma e troca da caixa d’água

Reconhecendo a importância dos professores para o desenvolvimento da comunidade, e considerando Rondônia como um estado conservador, que valoriza os professores, valores da família e a educação, o deputado Delegado Camargo (Republicanos) apresentou e teve aprovado Moção de Repúdio contra o não cancelamento de shows da MC Pipokinha no âmbito do estado de Rondônia, pelas falas de deboches contra os professores e pela suposta prática do crime de zoofilia, quando publicou um vídeo erótico, envolvendo um gato.

No requerimento, o deputado externou sua indignação com a atitude da MC Pipokinha, que debochou dos salários dos professores, menosprezando essa profissão tão digna de respeito. Por conta do vídeo erótico, a Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu pedido de investigação por suspeita de prática de zoofilia, com a possibilidade de prisão preventiva.

“Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, por que ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer mesmo. Ainda receber o que o professor recebe, que é quase nada? Professor é humilhado. Coitada, deixa ela. Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil pra ser professora. Tem que estudar muito”, disse a cantora em um vídeo que viralizou no Brasil.

“Como todos temos conhecimento, ser professor é um dom e uma missão, uma vocação que nasce do amor e do comprometimento em educar. Essas palavras proferidas por essa suposta cantora, nos faz refletir que o berço da educação grita por dignidade, e que muitos professores buscam, dentro de suas possibilidades, sanar as dores dessa realidade enferma”, disse o parlamentar. O deputado continuou: “em meio a tantas situações de trevas, esses homens e mulheres seguem sua vocação partilhando conhecimento e acreditando que o amanhã poderá ser melhor, e que somente com educação o Brasil será o país do futuro”, disse.

O parlamentar diz ainda que é preciso ter tolerância zero com quem prática zoofilia. “Esse crime não pode ser normalizado e nem relativizado, por ser um ato abominável. Receber uma pessoa com essas atitudes no nosso estado de Rondônia é compactuar com seus pensamentos e atos. Muitos shows foram cancelados, pois o comportamento e falas da cantora, não condizem com as políticas dos locais onde os eventos seriam realizados. E aqui em Rondônia? As casas de shows compactuam com essas promiscuidades? Acredito que não! O povo rondoniense é um povo conservador, devendo rechaçar tudo que contraria as leis e os bons costumes. Quero parabenizar o empresário Flavio Silvestre, de Ariquemes, que mesmo ficando no prejuízo cancelou o show, por não concordar com as ofensas proferidas pela artista”, pontuou.

O parlamentar reafirmou que “diante disso, não podemos ter outra atitude senão manifestar publicamente nossa indignação quanto ao não cancelamento dos shows da MC Pipokinha, que acontecerão entre os dias 06 e 08 de julho de 2023, em Buritis, Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho”, finalizou.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira Secom ALE/RO