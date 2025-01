Matopiba tem ótimas perspectivas de crescimento em 2025

A safra de soja 2024/2025 no Brasil promete resultados expressivos, impulsionada por condições climáticas favoráveis e a ampliação de áreas estratégicas de cultivo, especialmente na região conhecida como Matopiba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Especialistas destacam que o aumento da área plantada na região reflete o papel central do grão na economia local, além de novos investimentos no setor agroindustrial.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a área plantada de soja na região será de aproximadamente 1,2 milhão de hectares no Maranhão, 1,4 milhão no Tocantins, 1 milhão no Piauí e mais de 2 milhões na Bahia. A produção total de grãos no Matopiba deve superar 32 milhões de toneladas, consolidando a região como uma das principais potências agrícolas do país.

Na Bahia, a combinação de chuvas bem distribuídas e solo preparado elevou o desempenho das plantações de soja e algodão, superando os resultados do ciclo anterior. Já no Tocantins, iniciativas como a integração lavoura-pecuária estão recuperando pastagens degradadas e transformando-as em terrenos produtivos para o cultivo de soja, prática que associa sustentabilidade à eficiência agrícola.

Além do clima, a infraestrutura também tem desempenhado um papel fundamental no avanço do agronegócio na região. Projetos como uma biorrefinaria em Luís Eduardo Magalhães, voltada ao aproveitamento de subprodutos como sorgo e milho, e a construção de um frigorífico para exportação de carne bovina são apontados por analistas como marcos para o crescimento econômico local, beneficiando cadeias produtivas adjacentes, como a pecuária.

No cenário internacional, a soja brasileira mantém sua competitividade, favorecida por eventuais mudanças nas dinâmicas comerciais globais que podem ampliar a demanda pelo produto. Para 2025, a perspectiva é de crescimento contínuo, com foco na consolidação de sistemas produtivos integrados e adoção de tecnologias avançadas, fundamentais para sustentar o ritmo de produção e aproveitar as oportunidades do mercado global.