Mais de 5 mil inscrições foram feitas na Chamada Escolar 2024

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que estão abertas até o dia 12 de janeiro as matrículas nas escolas municipais. Foram mais de 5 mil inscrições realizadas na Chamada Escolar 2024. Para garantir a vaga, os pais ou responsáveis precisam efetivar a matrícula na escola em que foram chamados com a devida documentação:

• Certidão de nascimento da criança;

• Número do CPF do futuro estudante;

• Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);

• RG e CPF do responsável;

• 2 fotos 3×4

• Carteira de vacinação atualizada;

• Comprovante de endereço;

• Cartão do programa Bolsa Família, caso seja beneficiário;

• Número de telefone para contato;

• Endereço de e-mail;

• Histórico escolar ou declaração de escolaridade, caso o aluno possua vida escolar;

• RG e CPF do responsável legal.

De acordo com a Semed, as vagas remanescentes da Chamada Escolar 2024 serão disponibilizadas no período de 16 a 18 de janeiro de 2024 nas Unidades Escolares, onde os responsáveis deverão comparecer para consultar a disponibilidade de vaga na unidade pretendida para as crianças não alocadas inicialmente pela primeira chamada.

Outras informações sobre matrículas e rematrículas podem ser obtidas nas secretarias das próprias escolas ou junto à Secretaria Municipal de Educação.

Consulte sua inscrição aqui.

Texto: Rando Silva

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO