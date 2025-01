Matrícula online para estudantes com deficiência na Rede Estadual de Ensino de Rondônia inicia na próxima segunda-feira, 13

O governo de Rondônia inicia na próxima segunda-feira (13), o período de matrícula online para estudantes com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) que desejam ingressar na Rede Estadual de Ensino. O prazo exclusivo para esse público segue até o dia 17 de janeiro, com o sistema disponível a partir das 6h, no endereço eletrônico https://matriculaonline.seduc.ro.gov.br/