Matrículas online para estudantes com deficiência ingressarem na Rede Estadual de Ensino de Rondônia seguem até 19 de janeiro

Nesta sexta-feira (12), o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER), Marco Cesar Kobayashi, acompanhado do diretor da Federação da Micro e Pequena Empresa (FEEMPI) e do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de Rondônia (SIMPI), Cícero Noronha, e do Presidente da Associação Comercial de Jaru (ACIJ), Ednilso Oliveira, estiveram na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Rondônia para alinhar ações em prol do setor produtivo. Na oportunidade, foram recebidos pela Dra. Tereza Janete Cordova Santos, superintendente Regional do Trabalho e Emprego no estado, e por seu assessor, João Anselmo Cavalcante.

“Pretende-se construir uma agenda conjunta de trabalho, interinstitucional, com representantes do Governo de Rondônia, do Ministério do Trabalho, do SEBRAE, da FACER, da FEEMPI, entre outras instituições. O intuito é levar ao conhecimento da sociedade, em especial ao setor produtivo, de comércio, serviço, da indústria, do agro, informações pertinentes ao planejamento para 2024, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia, para que as informações cheguem aos milhares de empreendedores, dos diversos segmentos do setor produtivo. Isso visando a política de conscientização, de educação, até mesmo para evitar alguns transtornos maiores”, destacou Cícero Noronha.

Vale destacar que hoje a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia dispõe de uma superintendente do quadro permanente do MTE, administradora, técnica em políticas públicas e conhecimento social. A superintendente defende a cultura de humanização ao mundo do trabalho.

“Visamos uma gestão pública na modalidade de transversalidade, buscando objetivos na reconstrução do Ministério do Trabalho e Emprego, órgão focado através de inúmeros projetos e ações. Visamos o trabalho decente, através do diálogo social”, declarou a superintendente regional em Rondônia, Dra. Tereza Janete Cordova Santos.

O presidente da FACER, Marco Cesar Kobayashi, destacou que “o diálogo entre as instituições é necessário, onde esta aproximação é importante para abrir espaço para ações educativas, de conscientização, visando fortalecer quem produz renda sem deixar de lado a preocupação com o trabalho digno”, frisou.