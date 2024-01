Max volta ao Cuiabá após experiência internacional

O meio-campista Max Alves da Silva, conhecido popularmente como Max, está oficialmente de volta ao Cuiabá Esporte Clube, após duas temporadas nos Estados Unidos. O atleta de 22 anos, que havia sido um dos destaques do Cuiabá na Série A em 2021, assinou um contrato que o manterá no clube mato-grossense até o final da temporada 2027, marcando um retorno estratégico para a equipe.

O Cuiabá assegurou o retorno do jogador adquirindo seus direitos econômicos do Colorado Rapids, time da Major League Soccer (MLS) onde Max atuou nas últimas duas temporadas. Durante seu tempo no futebol americano, o meio-campista entrou em campo 43 vezes, balançou as redes em três ocasiões e contribuiu com duas assistências.

Max expressou sentir-se em casa com seu retorno ao Dourado. Sua passagem anterior pelo clube, sob empréstimo do Flamengo durante a Série A em andamento de 2021, foi marcada por atuações consistentes que rapidamente o elevaram à condição de titular. Com 15 jogos disputados e um gol anotado, suas habilidades técnicas, visão de jogo e chutes potentes não passaram despercebidos, despertando o interesse do cenário futebolístico dos Estados Unidos.

Antes de sua jornada no exterior, o talentoso mineiro iniciou sua carreira no Tupi-MG, transferindo-se posteriormente para o Flamengo, onde teve suas primeiras oportunidades na equipe principal. Seu desempenho memorável inclui um gol marcante na vitória sobre o Nova Iguaçu, que se deu logo em sua estreia pelo clube carioca. A performance sólida pelo Cuiabá na Série A de 2021 pavimentou seu caminho para a venda ao Colorado Rapids.

A volta de Max ao futebol brasileiro é vista com expectativa pelo Cuiabá, que aposta na juventude e na energia do jogador para fortalecer o meio-campo, elevar o nível técnico da equipe e buscar resultados expressivos na temporada. A diretoria do Dourado, junto aos torcedores, celebra o retorno de um atleta que já demonstrou grande afinidade com o clube e a cidade, e que agora traz consigo a experiência internacional para somar ao projeto esportivo do time.

