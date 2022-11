Mbappé brilha e transforma a França na 1ª seleção classificada para as oitavas

Os atuais campeões mundiais são a primeira seleção confirmada nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar-2022. E isso graças a um certo Kylian Mbappé.

O astro do Paris Saint-Germain foi o grande nome da vitória por 2 a 1 da França sobre a Dinamarca, neste sábado, que garantiu, com uma rodada de antecipação, a ida dos Bleus para as mata-matas decisivas do torneio.

O camisa 10 francês meteu duas bolas nas redes nórdicas. Com isso, chegou a sete gols na história da competição de futebol mais importante do planeta e superou a marca de Thierry Henry (seis). Em toda a história, somente um outro francês, Just Fontaine, com 13 tentos, todos na Suécia-1958, comemorou mais do que ele.

Mbappé também é agora um dos artilheiros do Qatar-2022. Até o momento, apenas ele e o equatoriano Enner Valencia anotaram três gols nas duas primeiras rodadas do torneio.

Com o primeiro lugar do Grupo D praticamente confirmado (por conta da larga vantagem no saldo de gols), a França deve apenas cumprir tabela contra a Tunísia, na quarta-feira. No mesmo dia, a Dinamarca terá de derrotar a Austrália para não ser eliminada logo de cara.

Momento chave

A vaga francesa na próxima fase só foi conquistada já no finalzinho do jogo, aos 42 minutos do segundo. Foi nesse momento que Antoine Griezmann descobriu um cruzamento todo cheio de efeito e que Mbapppé se antecipou à defesa adversária para empurrar a bola, meio que de qualquer jeito, para o fundo das redes.

Nenhum dos últimos três vencedores da Copa havia vencido a fase de grupos na campanha de defesa do título mundial. Itália (2010), Espanha (2014) e Alemanha (2018) tiveram quedas precoces. A França, graças especialmente a Mbappé, tratou de acabar com essa maldição com uma rodada de antecipação.

craque do jogo

Dois gols na partida que classificaram seu tempo para a fase final do Mundial. Não tem como encontrar alguém que jogou mais bola que Kylian Mbappé . Não à toa, ele foi o vencedor do BUDWEISER PLAYER OF THE MATCH.

Fonte: Agência Esporte