MDB vai à Justiça por leques pró-Boulos distribuídos no Carnaval de SP

Leque em apoio a Guilherme Boulos distribuído em bloco em SP durante o Carnaval

O diretório municipal do MDB de São Paulo (SP), entrou com uma ação na Justiça Eleitoral por suposta propaganda antecipada do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a prefeito em outubro.

A justificatva do partido está relacionada a distribuição de leques em blocos durante o Carnaval em apoio ao psolista.

Entre as mensagens divulgadas estão as frases “Fica vai ter” e “São Paulo mais gostoso com” seguidas da imagem de um pedaço de bolo, num trocadilho com o sobrenome de Boulos.

O pré-candidato esteve presente em alguns desses blocos, onde recebeu cumprimentos dos foliões.

“O fato de um mesmo engenho publicitário ter sido visto num mesmo dia em diversos blocos ao redor da cidade afasta a hipótese de tenha sido uma manifestação política individual, tornando bastante plausível a ideia de que se tratou mesmo de um ato de pré-campanha arquitetado, o que, naturalmente, exige o aporte de um volume considerável de recursos que não estão sendo submetidos ao controle da Justiça Eleitoral”, afirma o partido.

O diretório acrescenta que a própria presença de Boulos em alguns eventos é indício de participação dele na operação.

“Quando o pré-candidato comparece nos blocos em que o leque com seu slogan político foi distribuído e publica vídeos e fotos ao lado de pessoas portando o artefato, não há como dizer que ele não tem ciência ou que não anuiu com a propaganda irregular veiculada em seu favor”, diz o partido.

O PSOL afirma não ter participação na distribuição dos leques e diz que se tratou de uma iniciativa dos blocos.

