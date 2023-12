MEC e Rondônia assinam compromissos educacionais

Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, o Complexo Beira Rio, em Cacoal, foi palco de eventos que impulsionaram a economia local e proporcionaram uma vitrine para os empreendedores da região. A Feira Micro É+ e o Festival Sabores da Praça, realizados pelo Governo de Rondônia, contaram com a participação de diversos expositores da agroindústria, destacando produtos regionais, artesanato, culinária e serviços.

Conforme a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que contou com a parceria com a Prefeitura de Cacoal, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), os eventos movimentaram o município ao unir inovação, cultura e gastronomia. A diversidade de empreendimentos presentes reflete a riqueza e criatividade dos empreendedores locais, proporcionando aos visitantes uma experiência única de conhecer e apreciar o que há de melhor na produção regional.

O governador Marcos Rocha destacou a importância do evento como um catalisador para a economia local, proporcionando visibilidade aos pequenos negócios. “A Feira Micro É+ e o Festival Sabores da Praça representam uma oportunidade de fomento à economia da região, estimulando o crescimento sustentável, dessa forma, oferecendo aos empreendedores locais, oportunidade para expandir seus horizontes”, salientou.

As apresentações culturais, que incluem música, dança e coral, enriqueceram ainda mais o evento, evidenciando o talento artístico da comunidade. Além disso, o comprometimento com a formação e capacitação foi evidente, com a oferta de curso gratuito de panificação e panetone, proporcionando oportunidades de aprendizado e aprimoramento de habilidades. E no terceiro dia de feira os alunos puderam expor os panetones feitos durante o curso.

Para o empreendedor e expositor, André Santos, é fundamental o apoio do Governo do Estado, pois impulsiona os negócios, e também fortalece a cultura local, além de proporcionar um espaço para que os artesãos possam mostrar seus produtos. “O Governo cedeu espaço aos artesãos para poderem expor o que eles fazem. A gente faz artesanato em pedras naturais. Por isso, agradecemos principalmente ao Governo. E é isso o que precisamos, de mais investimento em lazer, cultura e também em comida”, afirmou.

Um dos pontos altos do festival foi o cinema itinerante, que ofereceu entretenimento de qualidade à população, proporcionando momentos de lazer e cultura. A ampla praça de alimentação, por sua vez, foi um convite para apreciar a gastronomia local, e que promoveu a culinária regional e consequentemente, valorizando os pequenos produtores.

Fonte: Governo RO