MEC, Inep e UNESCO debatem uso de dados

Seminário Dados para Quê? debaterá formulação, avaliação e monitoramento da equidade educacional. Evento será nos dias 12 e 13 de dezembro, no Hotel Grand Bittar, em Brasília

Nos dias 12 e 13 de dezembro, o Ministério da Educação (MEC), juntamente com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil, realizará o Seminário Dados para Quê? – Formulação, financiamento, monitoramento e avaliação da equidade educacional. O evento presencial acontecerá das 8h30 às 18h30 (horário de Brasília), no Hotel Grand Bittar, na capital federal (DF), e será transmitido pelo canal do MEC no YouTube.

Com 150 vagas, o Seminário é voltado para pesquisadores, especialistas, secretários estaduais e municipais de educação e técnicos das secretarias de educação. O objetivo é promover o debate sobre produção, qualidade e aperfeiçoamento de dados voltados às modalidades de ensino e temáticas educacionais atendidas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC — no âmbito da formulação, do monitoramento, do financiamento, da infraestrutura e da avaliação das políticas públicas. Também visa elaborar recomendações para os três níveis de governos com vistas à coleta, à divulgação e ao uso adequado dos dados.

O intuito do encontro é sensibilizar os órgãos responsáveis pela formulação, coleta, sistematização e divulgação sobre a importância dos dados necessários para essas populações nos três níveis de governo, bem como sensibilizar os gestores educacionais a usarem os dados na construção de políticas públicas e no seu monitoramento. Além disso, busca-se discutir a utilização e o alcance dos dados educacionais por parte das escolas e elaborar recomendações para todas as áreas específicas, melhorando a coleta, a divulgação e o uso dos dados.

Programação – Na terça-feira, 12 de dezembro, a abertura do Seminário contará com a participação das seguintes autoridades: o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana; a secretária-executiva do MEC, Izolda Cela; a secretária da Secadi, Zara Figueiredo; o presidente do Inep, Manuel Palácios; a diretora e representante da UNESCO do Brasil, Marlova Noleto; e representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Na sequência, acontecerá a mesa de abertura “Panorama dos dados educacionais com ênfase nas populações que são o público-alvo da Secadi”. Depois, serão realizados os painéis “Educação para as relações étnico-raciais e quilombola”, “Educação em direitos humanos”, “Educação para as relações étnico-raciais – Dados para o monitoramento da Lei n. 10.639/2003” e “Lançamento dos Indicadores da Qualidade na Educação – Relações raciais na escola”.

No segundo dia, quarta-feira, 13 de dezembro, o Seminário será composto pelos painéis “Educação indígena”, “Educação ambiental”, “Educação do campo”, “Educação de jovens e adultos (EJA)”, “Juventudes”, “Educação especial na perspectiva inclusiva e educação bilíngue de surdos” e “Monitoramento, avaliação e financiamento”. A programação completa do evento e a lista de palestrantes estão disponíveis no portal do MEC, na página do Seminário.

Serviço

Seminário Dados para Quê? – Formulação, financiamento, monitoramento e avaliação da equidade educacional

Datas: terça e quarta-feira, 12 e 13 de dezembro de 2023

Horário: das 8h30 às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Hotel Grand Bittar, em Brasília (DF)

Transmissão: canal do MEC no YouTube