Medalhas do Mérito Legislativo são entregues a servidores da Justiça Eleitoral

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou na manhã desta terça-feira (13) sessão solene para entrega de Medalhas do Mérito Legislativo aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia por relevantes serviços prestados ao estado. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Jesuíno Boabaid (PSD).

A mesa solene foi composta pela diretora do TRE Rondônia, Lia Maria Araújo Lopes, pelo juiz aposentado e advogado Clênio Amorim Côrrea e pelos deputados Ribamar Araújo (PL), Aziz Rahal (Patriota) e Jesuíno Boabaid.

Para o deputado Jesuíno, a concessão da medalha é uma homenagem pela contribuição efetivamente prestada por servidores à Justiça Eleitoral e à democracia. Ele também destacou o empenho da equipe técnica. “A gente não pode esquecer daqueles que fazem a máquina pública funcionar e de toda a parte operacional que prestam um excelente trabalho”, destacou.

A diretora do TRE Rondônia, Lia Maria, agradeceu a homenagem. “Sabemos que esse mérito é conferido a um grupo seleto de cidadãos que prestam relevantes serviços à coletividade. E, nós, servidores da Justiça eleitoral, responsáveis pela movimentação das engrenagens que promovem a democracia brasileira, ficamos deveras, honrados com esse reconhecimento e estendo essa homenagem aos outros colaboradores do tribunal, aos mesários e demais voluntários que trabalham no dia da eleição”, ressaltou.

Durante seu discurso, a diretora do TRE destacou a busca do corpo técnico do tribunal por cumprir a tarefa em contribuir com a realização da democracia e citou vários exemplos de ações e projetos desenvolvidos pelos servidores, como o Projeto Eleitor em Perspectiva, que visa levar informação de qualidade aos eleitores sobre o funcionamento da urna eletrônica e segurança do processo eletrônico de votação.

“Nós, como justiça eleitoral, reconhecemos parte dos efeitos das Fakes News, que são ouvidas como verdade. Parte disso deve-se a ausência de informações de qualidade ao eleitor. Eu não posso exigir que a sociedade, no geral, tenha conhecimento de uma tecnologia ou de uma forma de operação e procedimento como é o processo eletrônico de votação, se os donos desse negócio, a justiça eleitoral, não prestaram essas informações no sentido educativo e informativo ao longo dos 20 anos. Portanto, como diz a máxima: educação e informação é a chave de tudo. E, eu, só posso exigir essa informação quando eu replico esse conhecimento”, explicou a diretora, ao relatar a importância do Projeto Eleitor em Perspectiva.

Confira, abaixo, o nome dos homenageados:

Lia Maria Araújo Lopes

Fábio Zanco de Oliveira Ferraz

Edilson Santos da Costa

Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão

Eduardo Gil Tivanello

Edgard Manoel de Azevedo Filho

Francisco Parentes da Costa Filho

Assis Herter Silva

Denílson Valadão da Costa

Edirlei Barboza Pereira de Souza

Juliana Hernandes de Figueiredo

Liz Cristina Pinto Duarte.

A sessão solene pode ser vista, na íntegra, no canal da assembleia, no YouTube.

Premiação

O TRE Rondônia conquistou o 1º lugar na categoria Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade, prêmio representa o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aos tribunais que se destacam em políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados e também o 1º lugar na categoria Projeto/Campanha Institucional de Interesse Público com o vídeo “Varal da Democracia” do XIX Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, concedido anualmente pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ).

Texto: Secom/ALERO

Fotos: Thyago Lorentz/ALERO