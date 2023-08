Mediação Tecnológica do Governo de Rondônia atende cerca de 6 mil estudantes do Ensino Médio do Estado

O Governo de Rondônia através da Secretaria de Estado da Educação – Seduc continua a entrega de equipamentos através da Coordenadoria de Mídias Educacionais – CME nos municípios do Estado. Nesta semana servidores da Seduc estão na região do Baixo Madeira realizando entregas dos equipamentos nas escolas.

Neste primeiro semestre, a CME já viabilizou a aquisição e segue em processo de entrega de mais 480 armários para computadores, bem como adquiriu 480 webcams e 2 mil tonners para atendimento das turmas do programa Mediação Tecnológica em Rondônia.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini ainda está em andamento o processo de aquisição de mais de 200 Samrt TVs e impressoras com configuração moderna e atualizada para atendimento desse público. “Investir em tecnologia é importante por que oferece um ambiente com estrutura adequada para que os estudantes aprendam e sejam preparados para os desafios que virão. Com isso ampliamos as oportunidades educativas e estimulamos que os alunos aprendam mais e com qualidade”, afirmou.

MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA

A mediação tecnológica se propõe atender o Ensino Médio com metodologia inovadora por meio de transmissão via satélite das aulas ao vivo. Com transmissão em tempo real as aulas ministradas em estúdio chegam às salas de aulas utilizando a melhor solução tecnológica disponível, em larga escala, no sistema público e para a Educação Básica.

O Projeto iniciou no ano de 2016 com atendimento ao primeiro ano com 2 mil alunos em 85 escolas. Atualmente, o projeto atende cerca de 6 mil estudantes do Ensino Médio, nas 18 Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, contemplando 318 salas de aulas. A central de mídias, localizada em Porto Velho é responsável por planejar, produzir e transmitir aulas diariamente, em cumprimento ao calendário do ano letivo.

Desde 2019, as vídeo aulas e demais produções têm sido disponibilizadas ao público, por meio do canal no Youtube da Mediação Tecnológica, que conta atualmente com mais de 71 mil inscritos.

As aulas são ministradas por professores habilitados nos componentes curriculares que passaram por formação especifica para com eficiência proporcionar a construção de saberes aos educandos inseridos no Projeto extinguindo assim, a desigualdade entre o ensino urbano e rural.

Por meio do Projeto os alunos também são capacitados na área profissional por meio de Cursos Técnicos profissionalizantes ofertados em parceria com o Instituto Federal de Rondônia – Ifro. Assim sendo, o Projeto propõe a preparação tanto para inserção na universidade como no mercado de trabalho.

Fonte: Governo RO