Medicamento Zolgensma é incorporado ao SUS

O Ministério da Saúde anunciou a incorporação do remédio Zolgensma ao Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento é usado por crianças com até seis meses de idade no tratamento de atrofia muscular espinhal (AME) do tipo 1.

A adesão ao SUS ocorre cinco dias após a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde (Conitec) se manifestar favoravel à distribuição do medicamento pela rede pública.

O ministério informou que o remédio deverá estar disponível em até 180 dias. A pasta aponta que o período de ajuste é necessário para a elaboração de um protocolo de orientação sobre o uso do medicamento e negociação do preço de aquisição e prazos de entrega.





No Twitter, o ministro Marcelo Queiroga informou que o remédio também deverá ser incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, medida que obriga os planos de saúde a também cobrirem o tratamento quando prescrito aos clientes.

Já os Planos de Saúde devem oferecer o tratamento aos seus beneficiários no prazo máximo de até 60 dias, como regulamenta a Lei nº 14.307 de março de 2022, fruto de uma Medida Provisória editada pelo governo e sancionada pelo PR @jairbolsonaro . pic.twitter.com/a7B939IiKE — Marcelo Queiroga 🇧🇷🇧🇷 (@mqueiroga2) December 7, 2022

A atrofia muscular espinhal é uma doença rara e degenerativa. Ela é transmitida de pais para filhos e interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. Com isso, são afetados gestos voluntários vitais simples do corpo, como se mover e respirar.

Entre os sintomas da doença estão: perda do controle e de forças musculares, e incapacidade e dificuldade de movimentos e locomoção.

