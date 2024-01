Medidas de desenvolvimento agropecuário avançam na assistência técnica às famílias rurais

Ao completar 42 anos de instalação, neste dia 4 de janeiro, Rondônia vive um cenário de prosperidade que é destaque, tanto dentro quanto fora do Brasil. A instalação oficial ocorreu poucos dias após a criação, assim que o então território federal estava com sua estrutura estatal política e governamental apta a realizar os primeiros administrativos. Rondônia tem como base, uma população empreendedora, que se orgulha de uma economia pujante e um potencial agro, o qual impulsiona todo o Estado.

Para o governador Marcos Rocha, “Rondônia é uma terra de oportunidades, e que cresce a cada dia com uma imagem positiva, apresentando indicadores e reconhecimentos nacionais e internacionais. Um Estado que gera bem-estar para toda a população, se fortalecendo com ações que refletem diretamente ao desenvolvimento do Brasil. E o Governo continua caminhando firme rumo ao desenvolvimento”, salientou.

HISTÓRIA

Tudo começou quando em 22 de dezembro de 1981, Rondônia foi elevado à categoria de Estado. De acordo com o historiador Lourismar Barroso, “a criação veio com o Projeto de Lei Complementar aprovado pelo presidente da República, à época João Batista Figueiredo. Mas a instalação oficial ocorreu apenas em 4 de janeiro de 1982. A ideia do nome ‘Rondônia’ havia sido proposto bem antes, em 1919, por Roquette Pinto, logo depois da obra de Marechal Cândido Rondon, as linhas telegráficas, atravessarem o Estado”, evidenciou.

No ano da criação, o Rondônia era constituído por 13 municípios, hoje conta com 52, que se destacam por sua pujança econômica e potencialidades quais fazem do Estado, uma verdadeira terra de oportunidades. Ao longo do último ano, foram muitas conquistas que levaram Rondônia ao topo de muitos rankings positivos, resultado de ações nas áreas de Educação, Saúde, Segurança Pública, Assistência Social e outras que estimulam o desenvolvimento econômico e social do Estado.

INFRAESTRUTURA

Para impulsionar ainda mais a economia, o Poder Executivo tem investido significativamente em ações municipalistas com projetos de infraestrutura, que leva asfalto urbano para as cidades; o “Governo na Cidade”, que recupera e cria espaços públicos de lazer. Além disso, obras como a construção de pontes, ampliação e modernização de portos fluviais e melhorias na malha viária, com mais de 4,4 mil quilômetros de serviços de manutenção em rodovias e linhas municipais têm contribuído para a integração regional, facilitando assim, o escoamento de produtos e reduzindo custos logísticos.

FORÇA DO AGRO

O estado de Rondônia vem se consolidando como uma das principais forças do agronegócio na região Norte do Brasil. Com terras férteis e clima propício à produção agrícola, Rondônia se destaca na produção de soja, milho, café, carne bovina e leite. O aumento da produtividade e a adoção de tecnologias modernas têm impulsionado o setor, gerando emprego e renda para a população.

ÍNDICES

No Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) divulgado pelo Instituto de Política Econômica Aplicada (IPEA), Rondônia ficou com 0,189, sendo o menor da região Norte e um dos menores do país. Na pecuária, o Estado se mantém como maior rebanho brasileiro livre de aftosa sem vacinação, com mais de 16,2 milhões de cabeças. Rondônia alcançou também, a menor taxa de desemprego do Brasil, com um índice de 2,4%. E com quase 21 bilhões de reais se mantém como o 2º estado do país na produção agropecuária da região Norte. Na área ambiental, o Estado registrou queda de 60% no desmatamento. Já na saúde ocupou o 3º lugar no ranking nacional de doação de órgãos e 1º da região Norte. Na segurança pública, houve a redução de 24,46% nos crimes Violentos Letais Intencionais em Rondônia. Na gestão de recursos da União, o Estado ocupa a 3ª posição do país. Na ressocialização, está em 3º lugar com mais reeducandos que trabalham no país.

RECONHECIMENTO

Em 2023, entre as conquistas estão: o Selo Geográfico de Indicação de Procedência que fortalece qualidade do cacau. O Tambaqui de Rondônia também tem reconhecimento de indicação de procedência.

PRÊMIOS

Foram muitos prêmios conquistados. Rondônia recebeu Nota A em qualidade dos serviços previdenciários e na qualidade da informação contábil e fiscal. O Governo de Rondônia também conquistou o Selo Diamante em Transparência Nacional no Poder Executivo. Na área do agronegócio, os destaques vão para o melhor Cacau e o 2º melhor Café do Brasil. A Costela de Tambaqui de Rondônia também foi premiada internacionalmente. O Estado recebeu ainda, o Prêmio Solo Seguro para ação inovadora de combate a ocupações clandestinas e o Porto de Porto Velho recebeu Prêmio de Excelência do Ministério de Portos e Aeroportos. Na área de transparência, Rondônia conquistou dois troféus na premiação do Tesouro Nacional de Qualidade da Informação Fiscal e Contábil, além do 3º lugar no VI Concurso Nacional de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias.

Ao celebrar 42 anos de instalação, Rondônia projeta um futuro promissor, estimulando o crescimento econômico e social, e tornando-se um atrativo para investidores, empreendedores e jovens em busca de oportunidades.

Fonte: Governo RO