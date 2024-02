Medidas são adotadas para garantir segurança e atendimento à população durante o Carnaval

Com a chegada do Carnaval, as ações do Governo de Rondônia estão voltadas para garantir o reforço da segurança pública, visando intensificar a proteção dos cidadãos. A grande concentração de pessoas nas ruas exige atenção redobrada, especialmente no tocante à segurança pessoal, com golpes ou furto de objetos pessoais. Para garantir a segurança e os cuidados, ações estão sendo desenvolvidas pela Polícia Militar do Estado de Rondônia, Polícia Civil, Polícia Técnico Científica, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros, além de equipes do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) e Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) que estão atuando com atividades de conscientização para que incidentes sejam evitados no período carnavalesco.

POLÍCIA MILITAR

Com relação às atividades durante o período de Carnaval, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) terá reforço no efetivo policiais empregados para cobrir todos os blocos carnavalescos em Porto Velho. O comando da Corporação deixa claro que, o reforço policial durante o evento não irá interferir no policiamento ordinário, que realiza o patrulhamento ostensivo e preventivo, nas ruas de Porto Velho.

De acordo com o comandante Regional de Policiamento, tenente-coronel Wilton Amorim, além do efetivo que estará presente todos os dias, com toda a tropa especializada, “ainda haverá o efetivo que trabalha com toda a parte administrativa, que movimenta a vida vegetativa da corporação, que também estará atuando nestes dias, para reforçar e endossar o policiamento”, frisou.

O oficial da Polícia Militar ressaltou a necessidade dos foliões tomarem cuidado, para que aproveitem os dias de Carnaval de forma segura. “Além do policiamento, pedimos que as pessoas tenham consciência, no que diz respeito a não conduzirem objetos de valor ao local da folia, evitar celulares no bolso de trás, carteiras, dinheiro de valor em espécie, para assim, evitar ser vítima de roubos”, evidenciou.

CORPO DE BOMBEIROS

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) estarão estrategicamente posicionadas em áreas de grande aglomeração, com foco na prevenção de incêndios e na rápida resposta a emergências. Inspeções regulares serão realizadas nos locais de eventos para garantir o cumprimento das normas de segurança, como avaliação das condições de equipamentos e veículos, extintores de incêndio em condições adequadas e sinalizações claras.

Além das medidas preventivas, o Corpo de Bombeiros disponibilizará serviços de atendimento pré-hospitalar e combate a incêndios em áreas de grande movimentação. Ambulâncias equipadas e equipes especializadas estarão prontas para agir diante de qualquer situação de emergência médica. O objetivo é proporcionar um atendimento rápido e eficaz, garantindo a segurança e saúde dos participantes.

A saúde dos foliões é uma prioridade, e para isso, postos de saúde estarão distribuídos estrategicamente em locais de concentração. Equipes médicas capacitadas vão estar de prontidão para atender possíveis emergências, proporcionando cuidados básicos e encaminhamentos hospitalares, se necessário.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações estão sendo realizadas pelas redes sociais sobre a violência sexual durante o Carnaval, como as campanhas “Agressão não é Diversão”, abordando sobre a violência contra a mulher, e o “Folia sim, Criança Protegida Sempre”, com relação à proteção e combate à violência contra crianças e adolescentes.

Equipes da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) estão fazendo ações de divulgação dos programas, com pit stops educativos com distribuição de materiais informativos por todo o Estado, além de ações divulgadas nas redes sociais.

DETRAN

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) está desenvolvendo ações por meio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), com a Operação Lei Seca e apoio operacional e logístico às ações educativas e abordagens com foco em combate à embriaguez na direção.

Além disso, tem as campanhas “Motorista Camarada”, que orienta condutores em bares e pontos de festa a não misturarem bebida e direção e a “Sua Vida Vale Mais”, que também chama a atenção dos condutores em vias com alto índice de sinistros, acontece durante o dia e noite.

Fonte: Governo RO