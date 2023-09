O objetivo do projeto “Sou Letrando” é fortalecer as ações de incentivo à leitura e ocupação destes espaços

Cerca de 80 servidores das bibliotecas públicas do município e das bibliotecas escolares participam desde o início desta semana de uma capacitação ofertada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) focada no fortalecimento das ações de fomento à leitura e formação de leitores, incentivando ações que oportunizem aos estudantes da rede pública municipal e usuários o contato com o livro e a literatura. A capacitação está sendo realizada na Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, localizada na zona Sul de Porto Velho.

A formação continuada desenvolvida pela Divisão de Arte e Cultura Escolar (Diace) que encerra nesta sexta-feira (15), é um dos pilares do projeto “Sou Letrando”, e abrange unidades escolares de Porto Velho com baixo índice nos resultados educacionais (Ideb 2019) e bibliotecas públicas municipais. O projeto Sou Letrando, previsto no PPA/2022/2025, decorre da necessidade de implementação das políticas públicas educacionais, dentre as quais a arte e a cultura estão inseridas.

Segundo o mediador da capacitação, professor doutor José Flávio da Paz, da Universidade Federal de Rondônia (Unir), a ideia é melhorar ainda mais a ocupação da comunidade nestes espaços de enriquecimento do conhecimento. “O objetivo da formação é subsidiar os profissionais que trabalham nas bibliotecas para atender o público através de ações que envolvam a comunidade, indistintamente, da classe social, gênero e crença, de modo que tornemos esses espaços mais atuantes, acessíveis e equitativos, garantindo também o efetivo direito e acesso ao livro, à leitura, garantindo o direito à literatura e concretizando a cidadania que todos temos direito enquanto membros de uma nação”, comentou.

A capacitação foi recebida de forma positiva pelos participantes, entre eles o diretor da Biblioteca Viveiro da Letras, Alexandre Dourado, que garante que a unidade sempre está buscando proporcionar uma variedade de programas e criar iniciativas que transformam o ambiente literário em um ambiente acolhedor e inclusivo para todas as idades. “Um exemplo disso é o Clube da Leitura da Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, que atende semanalmente crianças do Ensino Fundamental I das escolas municipais. O papel do projeto de formação Sou Letrando vem de encontro com o nosso objetivo, que é fazer com que os servidores atendam iniciativas de projetos de leitura para nossas crianças e jovens que frequentam bibliotecas públicas e escolares”, afirma o diretor.

