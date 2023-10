Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 105 milhões no próximo sorteio

Em noite de festa para a Massa Atleticana na Arena MRV, o Galo venceu o Fluminense por 2 a 0, neste sábado (28), pela 30a rodada do Brasileirão.

Paulinho foi o nome do jogo, com dois gols, ambos no segundo tempo, confirmando a condição de Rei da Arena MRV.

No primeiro gol, Hulk fez grande jogada pela direita e cruzou, a primeira finalização esbarrou na defesa carioca e, no rebote, Paulinho chutou rasteiro, sem chance para o goleiro Fábio.

O segundo gol veio após ótima roubada de bola de Zaracho na intermediária ofensiva. O argentino ganhou a jogada pelo alto e deu ótimo passe para o Camisa 10 selar o triunfo atleticano.

Com o resultado, o Galo chegou a 49 pontos e subiu para o 6° lugar na tabela de classificação.

Na próxima rodada, quarta-feira, o adversário será o Fortaleza, novamente na Arena MRV.

Fonte: Esportes