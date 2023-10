Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 45 milhões

O Flamengo foi a campo nesta quinta-feira (19) enfrentar o Cruzeiro e ganhou a partida por 2 a 0, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas abriu o placar, aos 39 minutos, e Pedro fez o segundo gol, logo em seguida, na marca do pênalti.

Com o resultado, o Mengão somou 47 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela

A partida começou com o Cruzeiro tomando a iniciativa, mas logo o Flamengo se acertou e cresceu no duelo. Aos 16, Rossi fez uma grande defesa, após cabeceio de Ian Luccas. A resposta rubro-negra veio em boa jogada pela esquerda de Ayrton Lucas: o lateral cruzou na área e o goleiro adversário interceptou antes que Pedro chegasse na bola.

Aos 32, Pulgar roubou a bola no campo de ataque e tocou para Everton Ribeiro, que passou para Pedro finalizar de fora da área, levando perigo ao gol adversário.

No minuto 39, Bruno Henrique cruzou na área e a defesa afastou mal; a bola sobrou para Ayrton Lucas, que limpou o zagueiro e bateu de direita, no canto do goleiro, para abrir o placar para o Mengão.

Cinco minutos após o primeiro gol, aos 44, Gerson acertou um passe em profundidade para Wesley, que sofreu pênalti. Pedro bateu e converteu: 2 a 0.

No início do segundo tempo, Everton Ribeiro bateu escanteio e David Luiz cabeceou para a rede, mas o gol foi anulado por falta de ataque do zagueiro no lance. O Flamengo controlava o jogo e diminuiu o ritmo. Aos 27, David Luiz saiu machucado para entrada de Pablo, formando a dupla de zaga com Fabrício Bruno. Antes do apito final, Pulgar ainda acertou um bom passe para Gabigol, que dominou bem, mas finalizou para fora.

Próximo compromisso

O Mengão volta a campo no próximo domingo (22), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica



Cruzeiro 0 x 2 Flamengo – 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão – MG

Data e hora: 19/10/2023 às 19h

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Cartões amarelos: Rossi e Thiago Maia (FLA); Palacios Marlon e Wesley (CRU)

Gols: Ayrton Lucas (39’1ºT) e Pedro (44’1ºT)

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Pablo) e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro (Arrascaeta), Pedro (Gabigol) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha)

Cruzeiro

Rafael: Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Jussa, Lucas Silva e Ian Luccas; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Kaiki

Fonte: Esportes