Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 9 milhões

Rovena Rosa/Agência Brasil – 03/09/2021 Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros (SP)

Até janeiro de 2024, algumas vias da capital paulista devem contar com faixas azuis exclusivas para motos. O projeto deve ser implementado em mais oito avenidas, entre elas, a Brigadeiro Faria Lima, na Zona Sul, a Sumaré, na Oeste, a do Estado, que liga o Centro ao ABC Paulista.

A proposta, anunciada nessa quinta-feira (28), tem o objetivo de ampliar a faixa azul para mais 71 quilômetros de avenidas. Ela foi implementada na cidade de São Paulo há pouco mais de um ano e meio e hoje é presente na Avenida 23 de Maio entre a praça da Bandeira e o complexo viário Jorge João Saad, e na Avenida dos Bandeirantes, entre a marginal Pinheiros e o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

“Hoje temos 23 quilômetros (de faixa azul) e nenhum óbito”, disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A prefeitura informou que a autorização concedida pela Senatran é referente a duas frentes de ampliação do projeto. A primeira engloba avenidas como Santos Dumont (desde a ponte das Bandeiras), Tiradentes, Prestes Maia, Rubem Berta (até a Av. Indianópolis) e a Moreira Guimarães (até o Vd. João Julião da Costa Aguiar)

Já a segunda, conta com a implantação da proposta em outros oito eixos viários da cidade, totalizando mais 64 km de faixa azul.

Confira, abaixo, as vias que serão contempladas pelo projeto Faixa Azul:

Avenida Sumaré – Zona Oeste (6,8 km);

Avenida das Nações Unidas – Zona Sul (7 km);

Avenida Brigadeiro Faria Lima – Zona Zul (9,2 km);

Avenida Zaki Narchi – Zona Norte (3,6 km);

Avenida Luiz Dumont Villares – Zona Norte (5 km);

Avenida Miguel Yunes – Zona Sul (4 km);

Avenida do Estado – Centro (8,2 km);

Avenida Jacu-Pêssego (Nova Trabalhadores) – Zona Leste (20,2 km).

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o programa “ainda é pequeno” e que, hoje, funciona “com aproximadamente 10% do que passará a funcionar nos próximos 24 meses”.

Até o fim do ano que vem, segundo ele, a ideia é que seja feito um estudo “mais duradouro e com maior capilaridade” sobre o funcionamento do projeto. “Isso certamente vai dar condições à Senatran de defender providências como esta para grandes cidades. Ou para todas as cidades”, disse ele.

O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Celso Gonçalves, disse que as faixas para motos serão implementadas do lado esquerdo quando a faixa de ônibus estiver do lado direito. “Quando a faixa de ônibus for no lado esquerdo, a faixa azul ficará entre os veículos. Essa é uma forma de preservar ainda mais o motociclista, que ficará distante dos veículos pesados”, afirmou.

Redução nos acidentes



Monitoramento das faixas implementadas na Avenida 23 de Maio e no corredor Bandeirantes – Afonso D’Escragnolle Taunay aponta que, desde a nova sinalização, não foram registrados mais óbitos nas vias, segundo a prefeitura.

Além disso, o número de acidentes graves e com vítimas também sofreu redução. O índice de uso da faixa azul pelos motociclistas é de aproximadamente 80% na Av. 23 de Maio e de 90% no eixo da Av. dos Bandeirantes.

Pesquisa realizada pelo Departamento de Educação e Pesquisa da CET indica que 96,9% dos motociclistas percebem o projeto como benéfico para a mobilidade, 2,1% disseram que não e 1% não respondeu.

O projeto é considerado benéfico para a cidade por 87,3%, outros 7,6% não consideram e 5,1% não responderam.

Fonte: Nacional