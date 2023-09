Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 40 milhões

O Athletico-PR conseguiu uma vitória emocionante contra o Internacional por 2 a 1 na Ligga Arena, garantindo assim a saída do Flamengo do G6 do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Erick e Alex Santana, enquanto De Pena descontou para o Colorado.

Com essa vitória, o Furacão alcançou os 40 pontos e ultrapassou o Flamengo no saldo de gols. As equipes estão empatadas em pontuação e número de vitórias, mas o Athletico leva vantagem no critério de desempate, com 10 gols marcados contra 6 do Flamengo.

Infelizmente, Vitor Roque se lesionou ainda no primeiro tempo e teve que ser substituído. Ele sofreu uma entrada dura de Nico Hernández e não pôde continuar no jogo.

Já o Internacional estacionou nos 29 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. O próximo desafio do Colorado será contra o Fluminense, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores, na quarta-feira (27). Enquanto isso, o Athletico enfrentará o Coritiba no domingo, pelo Brasileirão.

Apesar das dificuldades, o Athletico conseguiu superar as lesões de Madson e Vitor Roque nos primeiros 11 minutos de jogo e abriu o placar aos 23 minutos.

O Internacional empatou aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando um erro de saída de bola de Fernandinho.

O jogo foi emocionante na segunda etapa, com o goleiro Léo Linck fazendo grandes defesas para parar o ataque do Internacional, enquanto o Athletico acertou duas vezes a trave.

A vitória foi garantida aos 45 minutos do segundo tempo, quando Alex Santana cabeceou entre dois marcadores após um excelente levantamento de Canobbio, e Rochet, o goleiro do Internacional, não conseguiu evitar o gol da vitória do time paranaense.

