MEGA-SENA ACUMULADA SORTEIA R＄ 76 MILHÕES NESTA TERÇA-FEIRA (30)

No mesmo dia, a Timemania pode pagar R$ 11 milhões

A Mega-Sena sorteia R$ 76 milhões nesta terça-feira (30). O concurso 2.682 da modalidade será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 430,9 mil de rendimento no primeiro mês. Com o valor total do prêmio é possível que o ganhador compre 160 apartamentos, pagando R$ 475 mil por cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.

Timemania :

Ainda na terça-feira (30), a Timemania pode pagar R$11 milhões pelo concurso 2.048. A modalidade é um produto de prognóstico específico no qual o apostador escolhe 10 dezenas entre 80 e um Time do Coração, entre 80 times. São sorteados 7 dezenas e 1 Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de 3 a 7 números ou o time do coração. A aposta custa R$ 3,50.

O Bolão da Timemania permite até 15 cotas e pode ser feito no volante. O apostador pode ainda repetir a aposta por até 12 concursos sequenciais, pela Teimosinha.

Repasses Sociais :

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

Saiba mais sobre os repasses sociais no site das Loterias CAIXA.

