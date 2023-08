Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões 

Reprodução / X / Ismail Afridi Crianças e adultos ficaram pendurados em teleférico após rompimento de cabo no Paquistão

Seis crianças e dois adultos ficaram pendurados a 274 metros do chão durante um passeio de teleférico no Paquistão. Na ocasião, um dos cabos se rompeu e deixou as vítimas presas no distrito de Battagram.

As crianças e professores iam para a escola no momento do incidente. Equipes de resgate informaram que o cabo teria se partido por volta das 9h do horário local (23h de segunda-feira, no horário de Brasília).

“Uma criança desmaiou devido ao calor e ao medo”, afirmou o oficial Shariq Riaz Khattak à agência de notícias Reuters .

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a tentativa de resgate do grupo por um helicóptero militar que foi deslocado à região.

Veja:

Em decorrência dos fortes ventos e da altitude, o resgate é considerado difícil, informou um funcionário do distrito de Battagram. De acordo com ele, até mesmo a aproximação do helicóptero pode desestabilizar o único fio que sustenta a cabine.

À Reuters , um professor da região afirmou que cerca de 150 pessoas realizam esse trajeto por dia para chegar à escola devido à falta de infraestrutura e outro meio de transporte.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro interino do país, Anwar-ul-Haq Kakar, disse ter determinado o fechamento de teleféricos que estejam sem manutenção há bastante tempo. “Também instruí as autoridades a realizar inspeções de segurança de todos esses teleféricos privados e garantir que sejam seguros para operar e usar”, afirmou.

Fonte: Internacional