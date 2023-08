MEIO AMBIENTE E ESTRADAS: Deputado Pedro Fernandes cobra apoio do Governo de Rondônia para trafegabilidade na RO-205

Durante sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizada no município de Machadinho do Oeste, na manhã desta quinta-feira (24 ), o deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) destacou que a pavimentação da RO-205, que liga o município de Cujubim a Machadinho, é um dos principais anseios das comunidades locais.

O deputado apontou que a estrada necessita de pavimentação contínua, já que é por ela que passa boa parte da produção de ambas as cidades. Pedro enfatizou que como prefeito de Cujubim, por dois mandatos, conhece bem a realidade da região. O deputado disse que já conversou com o Diretor Geral do DER, Éder Dias, que teria garantido liberação de orçamento para já começar o projeto de manutenção da estrada ainda este ano.

Agronegócio

O deputado Pedro Fernandes, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, disse também que o Parlamento e os representantes federais de Rondônia precisam se mobilizar antes que o pior aconteça.

Ele se referiu a questão dos embargos ambientais que estariam deixando os produtores cada vez mais “engessados”. “Precisamos de um prazo para transição, para que este marco temporal seja revisto, para que os produtores ruais não sejam prejudicados, pois já temos embargos comerciais que prejudicam nossa Amazônia, enfatizou o deputado Pedro.

Texto: Cícero Moura I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO