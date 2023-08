Meio ambiente e estradas: Pedro Fernandes cobra apoio do Governo de Rondônia para trafegabilidade na RO-205

Durante discurso na sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizada nesta quinta-feira (24), o propositor da atividade, deputado estadual Laerte Gomes (PSD), destacou o trabalho realizado pelos ex-parlamentares da região que estiveram presentes no evento : Ezequiel Júnior, Saulo Moreira e Neodi Oliveira.

“Agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos ex-deputados aqui da região: deputado Ezequiel, deputado Neodi e deputado Saulo, aqui da região. Deputado Pedro Fernandes, que é aqui de Cujubim, vizinho. Hoje, a Assembleia traz sua sede para Machadinho para atender a população desta região”, sugeriu ele.

O deputado ainda ressaltou o papel essencial do presidente da Alero, Marcelo Cruz (Patriota): “Quero parabenizar meu amigo e irmão, o presidente Marcelo Cruz. Quando indiquei a realização desta sessão aqui em Machadinho, você de pronto disse que era para dar a melhor estrutura possível para a Assembleia estar dentro do Agroshow, porque é um evento importante, mas mais importante é Machadinho do Oeste e sua população”.

Laerte Gomes ainda se destacou sobre toda a estrutura mobilizada pela Casa de Leis na Agroshow da cidade.

“A mesma estrutura que existia no Rondônia Rural Show, temos hoje aqui. Cumprimentar também nosso amigo, o prefeito Paulo da Remap. Parabéns pela sugestão e quero cumprir todos os secretários e servidores aqui presentes. Nosso respeito e carinho a vocês. Quero cumprir nossos parceiros, vereador Gilmar, vereador Reginaldo e vereador Clemente, grande parceiro nosso, cumprir todos os vereadores”.

Ele complementou os elogios: “Agradecer e parabenizar a comissão organizadora desse evento. Vocês me surpreenderam! Você está de parabéns! O maior evento do agronegócio, depois do Rondônia Rural Show. Estou muito feliz de estar aqui, com todos os nossos servidores da Assembleia Legislativa, para levar o Poder Legislativo até o povo. O conceito da Assembleia Legislativa é ser uma casa do povo e estar próxima do povo”.

O parlamentar ainda evidenciou a importância das sessões itinerantes da Alero para que a sociedade conheça a produção do Legislativo estadual.

“Hoje em dia, existe uma Assembleia Itinerante, que vai a vários municípios do estado. Isso permite que a população desses municípios conheça o trabalho do Poder Legislativo, que é o principal poder que existe. Proporcione a você que conheçam o trabalho, o posicionamento, o que pensa o seu representante. Aquele deputado que você foi lá e votou. É muito importante a Assembleia sair da sua sede, sair da capital e vir até o interior do estado, que é onde está a riqueza de Rondônia”.

Laerte Gomes comentou: “Quando venho a Machadinho, saio apaixonado. Essa cidade é a que Rondônia foi há 30 anos: desenvolvimento, produção rural, 3 mil quilômetros de estrada por fazer, produtor plantando, cidade movimentada. Machadinho é um modelo de Rondônia e o que o país precisa”.

O deputado estadual ainda voltou a falar sobre os embargos ambientais que ainda ocorrem em várias regiões do estado e preocupam todos os envolvidos no agronegócio.

“Fico triste quando vou a um lugar e os produtores reclamam dos embargos. Precisamos provocar nossa bancada federal. Precisamos solucionar esse passivo ambiental. É impossível Rondônia viver esse momento tão bom. Nossos agricultores produtores e preocupados, aterrorizados com essa questão ambiental. Precisa mudar a política nacional nesse sentido”.

Ele obteve: “Temos a consciência do que precisamos, e é uma questão mundial, que necessitamos do fim do desmatamento. A gente sabe disso e das grandes empresas, quando vão comprar, um frigorífico, por exemplo, um café, já coloca isso dentro dos quesitos e cobrar do produtor. Mas há embargos ambientais. Nosso Congresso Nacional precisa legislar com a máxima urgência sobre isso. E quando isso acontecer, ninguém segura Rondônia”.

Laerte Gomes falou sobre os votos de louvor concedidos a diversas personalidades de Machadinho D’Oeste na sessão itinerante.

“Proporcionamos vários votos de louvor aqui, incluindo o deputado Neodi. Inclusive a todos aqueles que receberam esses votos de louvor, quero parabenizar a todos. São pessoas que se confundem com todos os habitantes de Machadinho. Vieram atrás de dias melhores, de trabalhar, de desbravar esse município gigante. Assim que faz uma cidade e uma comunidade. Com trabalho, progresso, produção e Machadinho do Oeste é tudo isso”.

Ele observou o papel essencial que a cidade do Vale do Jamari tem no setor produtivo do estado.

“A cidade tem a maior indústria do mundo. Não é de carros, de aviões nem de geladeiras, mas temos aqui 8 mil industriais, 8 mil empresários. Porque cada produtor rural é um empresário, um industrial, porque produz alimentos. Produz riqueza, gera renda lá no sítio, para poder ter movimento na cidade, para gerar emprego na cidade, no estado e no Brasil. A todos que vão receber esse voto de louvor, é uma indicação do deputado Laerte, mas aprovada por todos os deputados e uma homenagem da Assembleia Legislativa”, encerrou ele.

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO