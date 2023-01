MEIO AMBIENTE – Mais de 100 mudas são plantadas em área de mata ciliar da capital

Local escolhido é o Parque Jardim das Mangueiras, o Skate Park

A manhã de céu azul fez parte do cenário escolhido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) para iniciar um trabalho importante no Parque Jardim das Mangueiras, conhecido como Skate Park: o plantio de mudas às margens do Canal da Penal, que corta quase toda a extensão do parque. A ação aconteceu no sábado (21).

São duas espécies escolhidas, o açaizeiro e o camu-camu, que são cultivadas nos viveiros da Sema e também distribuídas em outros pontos da cidade. “Hoje Porto Velho tem no núcleo urbano uma Área de Proteção Ambiental (Apa), e a Prefeitura de Porto Velho, através da Sema, quer resgatar o sentimento de pertencimento do cidadão e com isso, incentivar a preservação. Nesse canal nós temos quase 40 pontos de nascentes, e esse plantio, com essas espécies, além de preservar a fauna já existente no canal, atrai outras espécies, como as aves que não eram vistas aqui e passaram a ser”, explica o secretário titular, Alexandro Pincer.

Os servidores da Sema se mobilizaram e realizaram o plantio das mais de 130 mudas, mas esse trabalho não será feito apenas no Skate Park. Na programação, estão previstos pelo menos mais quatro parques dentro do projeto de plantio até o final do inverno amazônico.

“Começamos fazendo por aqui a recomposição da mata ciliar do Canal da Penal, depois vamos para a Praça 22 de Dezembro, o canal do Botinha, próximo ao Parque da Cidade; no canal ao lado da Praça do Dominó, além do Ecoparque do Mocambo. A nossa meta é trabalhar usando o período chuvoso, o que ajuda, depois trabalhar na manutenção”, explica o coordenador municipal de Restauração Ambiental da Sema, Roberval Zuniga.

A iniciativa que promete deixar o parque mais bonito, arborizado e agradável para quem mesmo nas manhãs de sábado decide se exercitar ou passear com a família. “A gente está fazendo isso nessa área de 70 mil metros quadrados para tornar esse ambiente o mais propício para o contato com a natureza, atividades físicas ou encontro entre amigos e família de forma segura e agradável. É uma forma também da Prefeitura, através da Sema, trazer mais saúde à população de Porto Velho”, finaliza o secretário-adjunto, Júnior Cavalcante.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO